Dr Oczkoś: To nie jest gra o kolejną kadencję, a o integralność PiS

Co by zrobił na jego miejscu?

Wybory do Sejmu i Senatu za nami. Zgodnie z wynikami exit poll przeprowadzonymi przez sondażownię IPSOS Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 36,8 procent głosów, co w przeliczeniu na mandaty daje 200 mandatów. Drugiej miejsce zajęła: Koalicja Obywatelska, która zdobyła 31,6 procent głosów (mandaty: 163), trzecie miejsca zajęła: Trzecia Droga z wynikiem 13 procent głosów (mandaty: 55). Kolejne miejsce należy do Lewicy z wynikiem 8,6 procent głosów (mandaty: 30), Konfederacji z wynikiem 6,2 procent głosów (mandaty: 12). Bezpartyjni Samorządowcy nie przekroczyli progu wyborczego, zdobywając 2,4 procent głosów.

Jak te głosy rozłożyły się jeśli chodzi o Polskę? Z wyników exit poll wynika, że PiS wygrało w dziewięciu województwach:

podkarpackim: 52,7 proc.

świętokrzyskim: 51,7 proc.

lubelskim: 50,5 proc.

podlaskim: 44,7 proc.

małopolskim: 41 proc.

łódzkim: 40,1 proc.

warmińsko-mazurskim: 40 proc.

mazowieckie: 35,1 proc.

kujawsko-pomorskim: 34,5 proc.

Natomiast KO wygrała w siedmiu województwach:

zachodniopomorskim: 43,1 proc.

pomorskim: 42,6 proc.

lubuskim: 42 proc.

opolskim: 37,2 proc.

dolnośląskim: 36,7 proc.

wielkopolskim: 36,5 proc.

śląskim: 33,9 proc.

Cztery lata temu, w wyborach parlamentarnych 2019 PiS wygrało aż w 14 województwach, a KO w dwóch: pomorskim i lubuskim.

