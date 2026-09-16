Ciąg dalszy zamieszania wokół AWS. Sopiński został zwolniony! Wymowna reakcja Żurka

Pełniący obowiązki rektora Sławomir Cudak zwolnił cztery osoby, w tym Michała Sopińskiego (byłego rektora, który nadal uważa się za prawowitego kierującego uczelnią) oraz Mariusza Kuryłowicza i Iwonę Lewandowską-Pierzynkę .

Sławomir Cudak objął gabinet rektora, który wcześniej był blokowany przez posłankę Marię Kurowską, a uczelnia ogłosiła, że funkcjonuje w normalnym trybie, realizując bieżące zadania.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poparł zwolnienia, natomiast Michał Sopiński nazwał Cudaka "uzurpatorem", zakwestionował legalność jego działań i zapowiedział złożenie doniesienia do prokuratury.

W środę 16 września Sławomir Cudak, wyznaczony do pełnienia obowiązków rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, podjął decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy z czterema pracownikami. Wśród zwolnionych znaleźli się: Michał Sopiński, Mariusz Kuryłowicz, Iwona Lewandowska-Pierzynka oraz Kamila Chmiel. Michał Sopiński, który do niedawna był rektorem uczelni, wciąż uważa się za prawowitego kierującego placówką. Mariusz Kuryłowicz oraz Iwona Lewandowska-Pierzynka pełnili dotychczas funkcje prorektorów, z których zostali odwołani już w piątek poprzedzającego tygodnia.

W tym samym czasie uczelnia poinformowała, że profesor Sławomir Cudak objął gabinet rektora i "realizuje bieżące zadania związane z kierowaniem uczelnią". W komunikacie podkreślono, że "funkcjonowanie AWS przebiega w normalnym trybie. Prowadzone są bieżące prace organizacyjne, naukowe i administracyjne, a poszczególne jednostki działają zgodnie z przyjętym zakresem zadań".

Dostęp do gabinetu rektora był wcześniej blokowany od 9 września przez posłankę PiS Marię Kurowską, która wyrażała sprzeciw wobec decyzji Waldemara Żurka o odwołaniu Michała Sopińskiego. W środę, po godzinie 13, posłanka opublikowała materiał wideo, na którym widać prof. Cudaka w gabinecie. Jej zdaniem, "prawdopodobnie wybili przejście w ścianie".

Reakcje na zwolnienia

Decyzja o zwolnieniu wspomnianej czwórki spotkała się z natychmiastową reakcją kluczowych postaci w sporze. Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, skomentował sytuację na portalu X.

- Michał Sopiński i jego najbliższy krąg dyscyplinarnie zwolnieni z Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Przez lata myśleli, że uczelnia mundurowa to ich prywatna twierdza i zaplecze polityczne. Mylili się - napisał.

Zwolnienie skomentował również Michał Sopiński. Na portalu X napisał: "Uzurpator Sławomir Cudak, nie będąc do tego umocowanym prawnie, właśnie rozpoczął proces represji wobec pracowników Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Informację o ich dyscyplinarnym zwolnieniu przekazał na portalu Facebook. Nawet nie ma co tu komentować. Składam doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez S. Cudaka". W kolejnym wpisie dodał: "nie możecie zwolnić legalnego Rektora-Komendanta. Popełniacie kolejne przestępstwa działając jako zorganizowana grupa".

Wcześniejsze wydarzenia

Sytuacja w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości jest napięta od kilku dni. W piątek doszło do incydentów, w tym do przepychanek, w wyniku których policja usunęła z budynku ekipę Telewizji Republika oraz działacza opozycji demokratycznej z czasów PRL, Adama Borowskiego.

W siedzibie AWS pozostała jednak posłanka PiS Maria Kurowska, która twierdziła, że dr hab. Sławomir Cudak, próbując objąć funkcję rektora-komendanta uczelni, "łamie zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego" w tej sprawie. Posłanka uniemożliwiła naukowcowi wejście do gabinetu rektora i odebrała mu dokument o powołaniu na stanowisko.

Wcześniej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek utrzymał w mocy decyzję o odwołaniu rektora-komendanta AWS, dr. Michała Sopińskiego, i powołał na to stanowisko prof. Sławomira Cudaka. Te decyzje zapoczątkowały obecny konflikt o kontrolę nad uczelnią.

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