PILNE! Jest zgoda na zatrzymanie i areszt dla posła KO! Ściga go Prokuratura Europejska

Sejmowa komisja regulaminowa wydała decyzję ws. Wojciecha Króla.

Posła ściga Prokuratura Europejska, a zarzuty są poważne.

Dzisiejsza decyzja może znacząco wpłynąć na przyszłość polityka związanego z KO.

Decyzja sejmowej komisji regulaminowej, która zapadła w środę, jest kolejnym, ale tym razem znacznie poważniejszym, krokiem w sprawie posła Wojciecha Króla. Przypomnijmy, że już w lipcu ubiegłego roku komisja pozytywnie zaopiniowała uchylenie immunitetu poselskiego politykowi, jednak wówczas nie zgodziła się na jego zatrzymanie i aresztowanie. Sejm ostatecznie uchylił mu immunitet, co otworzyło drogę do prowadzenia śledztwa, ale bez możliwości pozbawienia go wolności. Teraz sytuacja uległa dramatycznej zmianie, a na horyzoncie pojawiły się nowe, obciążające dowody, które mogą przypieczętować los parlamentarzysty.

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Delegowana do Prokuratury Europejskiej prok. Agnieszka Marcińczyk wskazała, że drugi wniosek nie stanowi uzupełnienia pierwszego, a dotyczy „innych czynów zabronionych oraz innych przesłanek uzasadniających potrzebę zatrzymania oraz zastosowania tymczasowego aresztowania” posła Króla, które zostały zgromadzone już po złożeniu pierwszego wniosku. – W toku postępowania – wraz z pozyskiwaniem nowych dowodów – ujawniono, że z dużym prawdopodobieństwem pan poseł Wojciech Król mógł dopuścić się popełnienia przestępstw korupcyjnych – powiedziała prok. Marcińczyk.

Śledztwo koncentruje się na podejrzeniach o oszustwa i korupcję w ramach gigantycznych zamówień publicznych. Chodzi o przetargi związane z modernizacją infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Skala potencjalnych nadużyć jest na tyle duża, że prokuratura uważa zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie polityka za konieczne, aby zapewnić prawidłowy tok postępowania i uniemożliwić mataczenie.

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Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu szef klubu KO Zbigniew Konwiński poinformował, że poseł Król został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, tym samym przestał być wiceprzewodniczącym klubu.

Galeria poniżej: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

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