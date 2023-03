Polacy mówią jasno: Chcecie wygrać wybory, podnieście 500+

Sztandarowy program 500 plus, który PiS wprowadził w kwietniu 2016 roku, zapewnił tej partii stabilne poparcie. Dziś jednak, w dobie inflacji i drożyzny, 500 zł według ekonomistów warte jest zaledwie niecałe 300 zł. Czy PiS powinien podnieść świadczenie, żeby utrzymać władzę? Zdaniem ankietowanych biorących udział w naszym sondażu odpowiedź jest jednoznaczna!

Świadczenie 500+ to już za mało

Aż 70 procent z ankietowanych stwierdziło, że zdecydowane podwyższenie świadczenia dla rodzin pomoże PiS wygrać jesienne wybory parlamentarne. Zaledwie 10 procent pytanych odpowiedziało, że tak wyraźna podwyżka pomocy dla rodzin nie miałaby wpływu na korzystny dla PiS wynik wyborów. Co na to politycy obozu rządzącego? Oni też zdają sobie sprawę, że w kontekście wysokiej inflacji i podwyżek cen to będzie jeden z najważniejszych tematów kampanii. Na razie brak jest jasnych deklaracji ze strony rządu w tej sprawie, jednak politycy PiS z którymi rozmawialiśmy wprost przyznają, że potrzebna jest korekta programu 500 plus. - Należy podnieść to świadczenie do np. 800 zł – stwierdził w rozmowie z "SE" europoseł PiS Ryszard Czarnecki (60 l.). Z tą opinią zgadza się również poseł klubu PiS Tadeusz Cymański (68 l.), choć zastrzega, że taka podwyżka wymagałaby wprowadzenia progu dochodowego. Badanie wykonano w dniach 13-14 marca na próbie 1037 dorosłych Polaków.

500+ do likwidacji? Politycy komentują