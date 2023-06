Co jeszcze trzeba zabrać?

Opóźnia się powstanie komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów. Kierownictwo PiS zdecydowało, że przyjmie prezydencki projekt zmian do ustawy powołującej nowy organ. Oznacza to nie tylko późniejsze rozpoczęcie prac, ale też inny skład komisji. Nie będą mogli w niej zasiadać parlamentarzyści.

W tej sytuacji, jeszcze bardziej prawdopodobne jest, że potwierdzą się nasze informacje, dotyczące profesora Sławomira Cenckiewicza. Historyk, który zasłynął, razem z Piotrem Gontarczykiem, książką na temat współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa, miałby stanąć na czele nowej komisji. - Jest jednym z kandydatów, rzeczywiście. Wiele się o tym w mediach też pisze i tak jest, że jest kandydatem do komisji – mówi Ryszard Terlecki.

Wicemarszałek Sejmu twierdzi, że najprawdopodobniej pełna obsada zostanie ustalona już w lipcu, po wejściu w życie proponowanych przez prezydenta Andrzeja Dudę zmian. - Nie byłoby sensu wybieranie dziś członków komisji z parlamentu – twierdzi Ryszard Terlecki.

Kim jest Sławomir Cenckiewicz, co o nim wiemy?

A kim jest Sławomir Cenckiewicz? To szeroko znany historyk specjalizujący się w najnowszych dziejach Polski. W 2006 był już przewodniczącym Komisji do spraw Likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Przez lata blisko współpracował z Antonim Macirewiczem. Od 2016 roku kieruje pracami Wojskowego Biura Historycznego. Był członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Jest autorem wielu książek, min. „SB, a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii”, czy „Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943–1991”.

