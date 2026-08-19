CBŚP bada polskie wątki afery Epsteina. "Wypytują o życie seksualne pań w średnim wieku"

Decyzja o zaangażowaniu elitarnej jednostki, jaką jest CBŚP, w wyjaśnienie polskiego śladu w jednej z najgłośniejszych afer ostatnich lat, zapadła po publicznej deklaracji premiera Donalda Tuska. Zgodnie z nią polskie służby miały aktywnie włączyć się w badanie sprawy zmarłego w 2019 roku amerykańskiego miliardera, oskarżanego o handel ludźmi i wykorzystywanie seksualne nieletnich. W efekcie powołano specjalny zespół, który rozpoczął żmudną pracę analityczną i operacyjną. Jednak po blisko pół roku intensywnych działań, jak donosi Wirtualna Polska, nie udało się znaleźć niczego, co mogłoby stanowić przełom w śledztwie.
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To rodzi w szeregach policji przekonanie, że cała operacja ma charakter bardziej wizerunkowy niż kryminalny i odciąga doświadczonych funkcjonariuszy od pilniejszych zadań.
Na tropie Polek z "wyspy rozpusty". Rozmowy, które nic nie wnoszą
Głównym kierunkiem działań zespołu stało się dotarcie do kobiet z Polski, których nazwiska lub dane mogły pojawić się w materiałach dowodowych, tzw. Epstein Files. Według WP, funkcjonariuszom udało się namierzyć kilkanaście kobiet, które w przeszłości miały przebywać na karaibskiej wyspie należącej do Jeffreya Epsteina. Policjanci odwiedzali je w różnych częściach kraju, przeprowadzając rozmowy mające na celu ustalenie charakteru ich pobytu i ewentualnego statusu ofiary.
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Wyniki tych spotkań okazały się rozczarowujące. Żadna z przepytanych kobiet nie zgłosiła się jako ofiara handlu ludźmi ani nie złożyła zawiadomienia o przestępstwie. Co więcej, z zebranych informacji wyłania się obraz, który komplikuje narrację o przymusowym werbunku. Według informatorów WP, wszystko wskazuje na to, że kobiety trafiły na wyspę dobrowolnie, mając świadomość, na czym będzie polegać ich "praca" i do czego mogą być wykorzystywane. Niechęć do powracania do wydarzeń sprzed lat oraz brak poczucia pokrzywdzenia sprawiają, że rozmowy te nie przynoszą żadnych konkretnych ustaleń procesowych.
Frustracja w szeregach CBŚP. "Marnujemy czas"
Równolegle do działań w sprawie Epsteina, wydział CBŚP zajmujący się śledztwem mierzy się z realnymi i narastającymi problemami. Chodzi przede wszystkim o rosnącą aktywność międzynarodowych grup przestępczych ze Wschodu. W nieoficjalnych rozmowach z dziennikarzami funkcjonariusze nie kryją irytacji. Jak stwierdził jeden z rozmówców portalu:
- Coraz częściej dochodzi do porachunków między grupami ukraińskimi i gruzińskimi, napływ przestępczości ze wschodu robi się coraz bardziej widoczny, a chłopaki, zamiast zajmować się tymi tematami, to robią kilometry po całej Polsce, wypytują o życie seksualne pań w średnim wieku i tylko marnują w ten sposób czas
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