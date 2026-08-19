CBŚP bada polskie wątki afery Epsteina. "Wypytują o życie seksualne pań w średnim wieku"

Decyzja o zaangażowaniu elitarnej jednostki, jaką jest CBŚP, w wyjaśnienie polskiego śladu w jednej z najgłośniejszych afer ostatnich lat, zapadła po publicznej deklaracji premiera Donalda Tuska. Zgodnie z nią polskie służby miały aktywnie włączyć się w badanie sprawy zmarłego w 2019 roku amerykańskiego miliardera, oskarżanego o handel ludźmi i wykorzystywanie seksualne nieletnich. W efekcie powołano specjalny zespół, który rozpoczął żmudną pracę analityczną i operacyjną. Jednak po blisko pół roku intensywnych działań, jak donosi Wirtualna Polska, nie udało się znaleźć niczego, co mogłoby stanowić przełom w śledztwie.

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To rodzi w szeregach policji przekonanie, że cała operacja ma charakter bardziej wizerunkowy niż kryminalny i odciąga doświadczonych funkcjonariuszy od pilniejszych zadań.

Na tropie Polek z "wyspy rozpusty". Rozmowy, które nic nie wnoszą

Głównym kierunkiem działań zespołu stało się dotarcie do kobiet z Polski, których nazwiska lub dane mogły pojawić się w materiałach dowodowych, tzw. Epstein Files. Według WP, funkcjonariuszom udało się namierzyć kilkanaście kobiet, które w przeszłości miały przebywać na karaibskiej wyspie należącej do Jeffreya Epsteina. Policjanci odwiedzali je w różnych częściach kraju, przeprowadzając rozmowy mające na celu ustalenie charakteru ich pobytu i ewentualnego statusu ofiary.

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Wyniki tych spotkań okazały się rozczarowujące. Żadna z przepytanych kobiet nie zgłosiła się jako ofiara handlu ludźmi ani nie złożyła zawiadomienia o przestępstwie. Co więcej, z zebranych informacji wyłania się obraz, który komplikuje narrację o przymusowym werbunku. Według informatorów WP, wszystko wskazuje na to, że kobiety trafiły na wyspę dobrowolnie, mając świadomość, na czym będzie polegać ich "praca" i do czego mogą być wykorzystywane. Niechęć do powracania do wydarzeń sprzed lat oraz brak poczucia pokrzywdzenia sprawiają, że rozmowy te nie przynoszą żadnych konkretnych ustaleń procesowych.

Frustracja w szeregach CBŚP. "Marnujemy czas"

Równolegle do działań w sprawie Epsteina, wydział CBŚP zajmujący się śledztwem mierzy się z realnymi i narastającymi problemami. Chodzi przede wszystkim o rosnącą aktywność międzynarodowych grup przestępczych ze Wschodu. W nieoficjalnych rozmowach z dziennikarzami funkcjonariusze nie kryją irytacji. Jak stwierdził jeden z rozmówców portalu:

- Coraz częściej dochodzi do porachunków między grupami ukraińskimi i gruzińskimi, napływ przestępczości ze wschodu robi się coraz bardziej widoczny, a chłopaki, zamiast zajmować się tymi tematami, to robią kilometry po całej Polsce, wypytują o życie seksualne pań w średnim wieku i tylko marnują w ten sposób czas

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Sonda Czy Twoim zdaniem polskie władze właściwie reagują na ujawnione dokumenty ws. Jeffreya Epsteina? Tak, trzeba dokładnie zbadać każdy wątek Tak, ale to raczej gest polityczny niż realne śledztwo Nie, rząd reaguje zbyt późno Nie, to temat sztucznie rozdmuchany Trudno powiedzieć / nie interesuję się tym tematem