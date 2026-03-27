Cały świat pisze o Sikorskim, ale w Rosji i w Ukrainie ma największe zasięgi. O co chodzi?

Radosław Sikorski bije rekordy popularności w zagranicznych mediach, generując 213 milionów potencjalnych kontaktów, głównie w Rosji i Ukrainie.

Analiza IMM ujawnia dwie sprzeczne narracje: ukraińskie media przedstawiają go jako skutecznego negocjatora, rosyjskie jako nieskutecznego polityka.

Wizerunek Sikorskiego jako "charyzmatycznego wojownika" i "insidera" zachodnich elit ma swoje plusy i minusy, zwłaszcza w mediach społecznościowych.

Gdzie Sikorski bije rekordy popularności?

Radosław Sikorski jest obecnie jednym z najbardziej medialnych polityków z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Jak wynika z raportu Instytutu Monitorowania Mediów (IMM), w okresie od 1 stycznia do 22 marca 2026 roku, jego nazwisko wygenerowało łącznie aż 213 milionów potencjalnych kontaktów w zagranicznych mediach internetowych. Co ciekawe, na czele krajów, w których publikacje na jego temat uzyskały największy zasięg, plasują się Rosja i Ukraina. Oba te państwa odnotowały niemal identyczny wynik, około 34,5 miliona zasięgu każde.

Zainteresowanie polskim ministrem wykracza jednak daleko poza Europę. Na czwartym miejscu w rankingu znalazły się Indie (13,4 mln zasięgu), a ich wysoka pozycja jest efektem szeroko relacjonowanego zderzenia odmiennych doktryn bezpieczeństwa podczas wizyty Sikorskiego w New Delhi. Jak podają indyjskie portale, minister stał się tam adresatem pretensji o zachodnie wsparcie militarne dla Pakistanu. New Delhi dało jasno do zrozumienia, że ich neutralność wobec Rosji jest bezpośrednio powiązana z postawą Zachodu wobec ich regionalnych rywali. Niemcy, z zasięgiem 21 milionów, również aktywnie śledzą działania Sikorskiego, szczególnie w kontekście polityki historycznej i nacisków na dozbrajanie Ukrainy.

Dwie strony medalu: jak media kreują wizerunek Sikorskiego

Eksperci IMM poddali analizie jakościowej przekazy płynące z Rosji i Ukrainy, koncentrując się na 20 kluczowych źródłach – po 10 najbardziej opiniotwórczych portali informacyjnych w każdym z krajów. Cel był jeden: sprawdzić, jak niemal identyczna skala dotarcia przekłada się na sposób prezentacji działań Radosława Sikorskiego. Wyniki badania potwierdzają istnienie dwóch przeciwstawnych narracji.

W mediach ukraińskich Radosław Sikorski jest kreowany na "skutecznego negocjatora i stratega, który potrafi wywrzeć realną presję na globalnych graczy pokroju SpaceX". Jest postrzegany jako jeden z liderów politycznych Europy Środkowo-Wschodniej, jasno wskazujący, "kto jest wrogiem, a kto ofiarą toczącej się wojny". Ukraińscy dziennikarze szczegółowo analizują jego "realizm akcesyjny" w kontekście integracji Ukrainy z Unią Europejską, a jego słowa wypowiedziane podczas wizyty w Kijowie, że Ukraina "swoją walecznością zasłużyła na status kandydata do Unii Europejskiej", są traktowane priorytetowo. Wątki te, w tym koncepcja "odwrotnego członkostwa" Ursuli von der Leyen, są w Kijowie kluczowe.

Rosyjska machina propagandy: "fikcja" i "dostanie po nosie"

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w rosyjskich mediach. Tamtejsza machina propagandowa usiłuje zdyskredytować działania polskiego ministra. Rosyjskie portale konsekwentnie powielały tezę, że inicjatywy polskiego MSZ to jedynie "fikcja", która w rzeczywistości nie ogranicza zdolności rosyjskiej armii. Ma to w oczach tamtejszego odbiorcy "dowodzić bezsilności Warszawy wobec wielkiego biznesu i technologii" – podkreśla Tomasz Lubieniecki, Kierownik Działu Raportów Medialnych IMM.

Rosyjskie serwisy opisują Sikorskiego jako polityka "izolowanego i nieskutecznego na arenie globalnej". Incydent z udziałem indyjskiego ministra spraw zagranicznych, Subrahmanyama Jaishankara, stał się potężnym narzędziem narracyjnym. Serwis RIA Novosti "z satysfakcją opisywał publiczną reprymendę", jakiej Jaishankar udzielił Sikorskiemu, zarzucając Polsce i Zachodowi podwójne standardy. Ten epizod w rosyjskiej narracji zinterpretowano jako "dostanie po nosie". Tomasz Lubieniecki z IMM zaznacza, że Rosja "wykorzystuje takie sytuacje do budowania obrazu marginalizacji Warszawy, celowo przemilczając przy tym wątki merytoryczne, takie jak aktywność w strukturach unijnych".

"Agresja przez cytat": epitety i deprecjacja

Rosyjskie portale nie przegapią również informacji, które uderzają w Sikorskiego na polskim podwórku. Gazeta.ru już 15 stycznia donosiła w tytule, że "Sikorski paraliżuje działalność dyplomatyczną kraju", cytując wypowiedź Marcina Przydacza, szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP.

Fundamentem tych rozbieżnych obrazów jest specyficzny język opisu. W ukraińskich publikacjach Sikorski jest przedstawiany jako sprawczy polityk, co wyrażają dynamiczne czasowniki takie jak "naciska", "koordynuje" czy "apeluje". Rosyjskie serwisy doprowadziły natomiast do perfekcji technikę "agresji przez cytat". Nasycają one teksty sformułowaniami osób trzecich o "skrajnie pejoratywnym zabarwieniu", co pozwala redakcjom "zachować pozorny dystans przy jednoczesnym uderzaniu w wizerunek polityka".

Przykładem jest masowe powielanie przez Gazeta.ru obraźliwych wpisów Elona Muska, który określił polskiego ministra spraw zagranicznych mianem "śliniącego się idioty". Podobny zabieg narracyjny zastosował RIA Novosti, cytując opinię Bryana Pilkingtona, w której Sikorski nazywany jest "kompletnym idiotą". Tego typu epitety, obok regularnie pojawiających się określeń takich jak "prowokator" czy "marionetka", tworzą w rosyjskich portalach spójne pole semantyczne zdominowane przez pojęcia skandalu, niekompetencji i nieustannego konfliktu.

Wizerunek Sikorskiego: charyzmatyczny wojownik z ryzykiem

Zdaniem Anny Nalewajk-Dumy, Partnerki Zarządzającej Clear Communication Group, Radosław Sikorski to dziś "jeden z najsilniejszych polskich politycznych 'produktów eksportowych'". Posiada "w pełni ukształtowaną markę osobistą, również w skali globalnej". Jej zdaniem, jego kluczową przewagą wizerunkową jest pozycja "insidera" – dzięki oksfordzkiemu wykształceniu i biegłości w języku angielskim jest "postrzegany przez zachodnie elity jako ich naturalna część".

Anna Nalewajk-Duma podkreśla, że Radosław Sikorski "w swoim wizerunku umiejętnie łączy archetyp mędrca z charyzmatycznym wojownikiem". Świadomie rezygnuje "z okrągłych zdań oraz 'drewnianego' języka dyplomacji na rzecz ciętych ripost i formatów zaprojektowanych pod viralowe zasięgi". Potrafi "streścić skomplikowaną strategię geopolityczną w jednym, ostrym zdaniu, które dziennikarz z radością wrzuca do leadu". Ekspertka zauważa jednak, że "ze względu na skłonność do spontanicznych, nieprzefiltrowanych wypowiedzi, jego aktywność w mediach społecznościowych bywa ryzykowna". Z drugiej strony, "taki styl pozwala mu budować zasięgi i wychodzić z tzw. 'bańki'".

21

Express Biedrzyckiej - Paweł Kowal Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.