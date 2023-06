Kim jest Tadeusz Cymański? To szachista i ojciec gromadki dzieci. Poseł przeszedł do PiS z Suwerennej Polski

Gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta? Bzdura. W polityce ta maksyma działa zupełnie inaczej. Korzystają te partie, które walczą ze sobą w świetle jupiterów, wzbudzając tym samym największe zainteresowanie i emocje Polaków. Tego właśnie zdania jest były spindoktor PIS, Krzysztof Łapiński, który mówi nam, że kluczem do wyborczego sukcesu będzie mobilizacja swojego elektoratu. - Pomiędzy największymi partiami nie ma przepływów elektoratów. O wyniku zdecyduje to, czyim wyborcom będzie się chciało pójść na wybory. Wzięcie udziału w sondażu to żaden wysiłek, co innego zaplanowanie wyborczej niedzieli tak, żeby uwzględnić wizytę przy urnie - wyjaśnia nam ekspert. Łapiński twierdzi, że w kampanii nie będzie jednego, dominującego temat. -Żeby dotrzeć do wielomilionowego zbioru wyborców, a głosować może nawet 10 milionów osób, trudno znaleźć temat, który zainteresuje wszystkich. Sztaby będą szukały 3 głównych tematów, do tego dojdzie mikrotargetowanie, czyli propozycje dla mniejszych grup, jak strażacy, czy koła gospodyń - mówi były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Według naszego rozmówcy ciągle możliwe jest zarówno zwycięstwo PiS, jak i przejęcie władzy przez Platformę Obywatelską. Wskazuje, że dla Prawa i Sprawiedliwości cenne mogłoby być wsparcie prezydenta Andrzeja Dudy. - Prezydent jest ciągle liderem rankingów zaufania, cieszy się dużym poparciem. W 2019 roku PiS mogło liczyć na kampanijne wsparcie głowy państwa. Nie musi mówić wprost na kogo głosować, może wysyłać sygnały na spotkaniach w terenie - sugeruje Krzysztof Łapiński.

