Były premier Morawiecki o tym, czy widzi szansę na przyszłą koalicję PiS-Konfederacja. Krótka odpowiedź

PiS razem z Konfederacją? Morawicki krótko

Premier Mateusz Morawiecki został zapytany o to, czy widzi szansę na przyszłą koalicję PiS-Konfederacja. Taką wizję rozciągnął choćby senator Jan Maria Jackowski, który przyznał: - Nie jest to wykluczone. Wiele wskazuje na to, że Sławomir Mentzen zrobi dobry wynik i wiele też wskazuje na to, że Konfederacja znacznie poprawi swoje sondaże w stosunku do wyborów z 2023 roku i może być języczkiem u wagi w następnym rozdaniu parlamentarnym. Gdyby taka sytuacja miała miejsce, zawarcie koalicji między PiS a Konfederacją byłoby dość prawdopodobne. Przy czym od razu się zastrzegę, że Konfederacja będąc siłą, bez której nie mógłby powstać żaden rząd, niewątpliwie zażądałaby dla siebie stanowiska premiera.

Co na to były premier? Morawiecki w "Super Ringu" ocenił": - Życzyłbym każdemu, kto ten rząd, by chciał zmienić - ten obecny, który słabo rządzi - by zasiadł w fotelu premiera. To by oznaczało, że znów będzie można skupić się na rozwoju.

Morawiecki o sytuacji systemu zdrowotnego

Polityk został zapytany przez Wiktora Świetlika, czy uważa, że grozi nam prywatyzacja szpitali. Zdaniem Morawieckiego nie jest to wykluczone, a zaczyna się od zadłużeń placówek. Zapytany zaś o składkę zdrowotną z Polskiego Ładu odparł: - Składka zdrowotna, którą wprowadziliśmy, była elementem zwiększenia sprawiedliwości tego systemu. Ktoś, kto zarabia 6 tysięcy, płacić mógł większą składkę niż ten, co zarabia 60 tys. Czy to było sprawiedliwe? Nie, chyba nie bardzo.

Były premier o sprawie Anny Wójcik

Świetlik spytał też Morawiecki o to, co działo się z Anną Wójcik, jego byłą współpracowniczkę. Były premier wprost ocenił: - To jest próba zastraszenia społeczeństwa. Jeśli zabiera się kobietę do aresztu i traktuje w sposób uwłaczający godności kobiet, jeśli zabiera się matkę i grozi zabraniem dzieci do rodzin zastępczych, to próba pokazania społeczeństwu: my wszystko możemy. Ta władza jest podobna do tego, czego ja doświadczałem w PRL.

WIĘCEJ: Porażająca relacja byłej współpracowniczki Morawieckiego. "Poczułam się po prostu jak zbir, morderca, terrorysta"

Morawiecki o wyborach prezydenckich i kandydaturze Nawrockiego

Z informacji, do których dotarł "Super Express", wynika, że prezes Jarosław Kaczyński zdecydował się na wysłanie w teren swoich polityków, by ci jeszcze mocniej wspierali PiS kandydata. Sam Kaczyński jeździ po kraju i przekonuje wyborców do głosowania na Nawrockiego. Czy i Mateusz Morawiecki ruszy w Polskę?

- Aparat głównych działaczy widzę na każdym spotkaniu. Widzę zaangażowanie. Widzę ogromne poparcie Karola Nawrockiego i bardzo mnie to buduje. Mam wrażenie, że pan Rafał "Wafel" Trzaskowski w kilku nadaniach uderza w szklany sufit i to jest jego problem. (...) Nie wszyscy sympatycy PiS mają świadomość, że Nawrocki to nasz kandydat, ale po to on wykonuje tę tytaniczną pracę. Ludzie wiedzą, że jest ciepły i zaangażowany (...), to człowiek, który będzie dobrym prezydentem Polski - w to wierzę.

Morawiecki, gdyby znów został premierem postawiłby na rozliczanie poprzedników?

Były premier został zapytany, czy gdyby znów stanął na czele rządu, to też stawiałby na mocne rozliczenia poprzedników: - Uważam, że w dobie takich zagrożeń, jakie mamy dziś, Polska potrzebuje polityków, którzy będą w stanie pojednać naród. Taką osoba jest Karol Nawrocki, bo przychodzi spoza polityki. Ja, gdybym znów został premierem, to bym dbał o zgodę narodową na każdym poziomie - ocenił Mateusz Morawiecki.

NIŻEJ GALERIA, JAK MIESZKA BYŁY PREMIER MATEUSZ MORAWIECKI: