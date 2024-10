Były minister sprawiedliwości szykuje się do kolejnej operacji. Poszerzą Ziobrze przełyk

Ziobro przejdzie badanie i operację

Listopad to dla Zbigniewa Ziobry ważny miesiąc pod kątem walki z nowotworem. - Zbyszek w listopadzie przejdzie badanie PET, czyli okaże się, czy nie ma przerzutów. To kluczowe badanie. Poza tym w listopadzie czeka go ważna operacja, bo dojdzie do poszerzenia przełyku. Jesteśmy jednak dobrej myśli, chodzi o w miarę normalne funkcjonowanie, przełykanie, jedzenie etc. – opowiada nam nasz informator.

Przypomnijmy, że na 4 listopada komisja śledcza ds. Pegasusa wezwała ponownie Ziobrę na przesłuchanie. Z naszych informacji wynika jednak, że polityk po raz kolejny nie stawi się przed komisją.

Zbigniew Ziobro - marnotrawny syn Kaczyńskiego. Burzliwe relacje obu polityków

Ziobro nie uznaje komisji śledczej

- Gdybym poszedł na komisję, to złamałbym prawo – mówił nam niedawno Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości nie stawił się już 14 października. – Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego tej komisji już nie ma. Nie stawiłem się na przesłuchanie, ponieważ TK usunął komisję śledczą ds. Pegasusa z porządku prawnego, a nikt nie zmusi mnie do łamania prawa – stwierdzał Ziobro. Jak się okazało, polityk nadal posiada zwolnienie lekarskie, ale tym razem nie przedłożył go w Sejmie. – Nie muszę usprawiedliwiać swojego niestawiennictwa. Posłowie przedstawiający się jako członkowie komisji śledczej działają nielegalnie od momentu wyroku TK – twierdzi Ziobro, który stawił się jednak 15 października w prokuraturze w Sieradzu.

Wieczorny Express - Marek Budzisz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.