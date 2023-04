Ardanowski grozi Kaczyńskiemu! Były minister rolnictwa wystartuje spoza PiS?!

- Jeśli nie nastąpi szybkie otrzeźwienie rządu PiS w sprawie problemów rolników na wsi, to wieś nas nie poprze i w konsekwencji przegramy jesienne wybory. Większość rolników mówi, że w ogóle nie pójdzie na wybory, bo są nami rozczarowani. Rolnicy mają poczucie niesprawiedliwości w Polsce – alarmował kilka dni temu w rozmowie z „Super Expressem” były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Polityk teraz w rozmowie z nami przyznaje, że w razie czego, szykuje się do samodzielnego startu do Senatu. - Jestem 22 lata członkiem PiS i chcę startować w jesiennych wyborach, ale jeśli takiej możliwości nie dostanę z PiS, to najpewniej wystartuję samodzielnie do Senatu w okręgu kujawsko – pomorskim. Tu rolnicy mnie znają, latami pracowałem na rzecz swojego okręgu – mówi nam Ardanowski. I zdradza, że nie jest wrogiem PiS. - Pytanie, czy w partii, ktoś, kto ma inne zdanie i przestrzega przed błędami, choćby w kwestiach rolnictwa, jest wrogiem tej partii, czy jednak nie. Uważam, że mądra partia to zbiór mądrości poszczególnych członków, którzy znają być może lepiej nastroje niż ci, którzy siedzą w Warszawie... – zaznacza były minister rolnictwa. Czy PiS weźmie go na listy do Sejmu? - Czasem Ardanowski jest krytyczny wobec nas, ale jego miejsce jest w naszej drużynie – komentuje nam europoseł PiS Ryszard Czarnecki (60 l.).

