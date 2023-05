Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Były ambasador RP w Kijowie: Putin nie ma szansy wygrać wojny z Ukrainą

Gościem wtorkowego (23 maja) "Expressu Biedrzyckiej" był dyplomata, były ambasador Polski w Kijowie, Jan Piekło. Ocenił w rozmowie z Kamilą Biedrzycką, to jak teraz jego zdaniem wygląda sytuacja na Kremlu: - Dni kremlowskiego reżimu są policzone. Putin nie ma szansy wygrać wojny z Ukrainą. Putin jest osaczony także wewnętrznie - powiedział. Co jeszcze padło w rozmowie? Zapraszamy do obejrzenia wywiadu.