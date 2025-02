i Autor: Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska Radio Maryja

Co tam się działo?

Była pracownica Rydzyka ujawnia tajne fakty o pracy w Radiu Maryja. Ciężko uwierzyć

Co naprawdę dzieje się za zamkniętymi drzwiami imperium medialnego Tadeusza Rydzyka? Była dziennikarka Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska, w przełomowym nagraniu na YouTube ujawnia nieznane kulisy pracy w toruńskim gigancie. To, co opowiedziała, burzy wiele mitów, ale jednocześnie potwierdza coś, o czym szeptano od lat. Czy Radio Maryja jest rzeczywiście zamkniętą twierdzą, w której każda wiadomość przechodzi przez filtr ideologicznej cenzury? Czy ojciec dyrektor kontroluje każde zdanie? Jak naprawdę wygląda tam życie i praca?