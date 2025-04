Była posłanka Lewicy opublikowała kontrowersyjne materiały dotyczące wiceszefa MSZ

Kolejna odsłona "Kulisów Lewicy"?

Maciejewska przygotowuje się do opublikowania książki „Kulisy Lewicy”. Co pewien czas na swoim koncie w serwisie X publikuje kontrowersyjne treści dotyczące wiceministra spraw zagranicznych Andrzeja Szejny. 11 kwietnia 2025 r. Maciejewska zamieściła zrzuty z ekranu korespondencji, w której anonimowa działaczka Lewicy informuje, że została przez Szejnę skatowana i spędziła noc w szpitalu.

Mocne wyznanie Andrzeja Szejny. Z samego rana wydał oświadczenie

– Przedstawiam dokumentację dotyczącą pobicia działaczki partyjnej przez obecnego członka rządu – wiceministra spraw zagranicznych Andrzeja Szejnę. Autentyczność korespondencji została potwierdzona notarialnie. Uczestnik rozmowy deklaruje gotowość do jej osobistego dostarczenia do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – czytany we wpisie.

– O sprawie wiedzieli min Włodzimierz Czarzasty i Anna-Maria Żukowska. To, że obecnie temu zaprzeczają, może wynikać z chęci ochrony sprawcy przestępstwa. Z tego powodu materiały trafiają dziś do wiadomości publicznej – pisze Beata Maciejewska w serwisie X. – Załączone screeny dokumentują sytuację, która była publicznie znana – również dzięki wcześniejszym wpisom poszkodowanej. Materiał nie pozostawia wątpliwości co do faktów. Zdjęcia zostały zanonimizowane – ze względu na osobę pokrzywdzoną – dodaje była posłanka Lewicy.

Klimasara: Zeznam to pod przysięgą

Zamieszczone materiały przedstawiają zrzuty z ekranu z korespondencji, w której młoda kobieta zamieściła zdjęcia z widocznymi śladami pobicia na twarzy. Napisała do kogoś, że spędziła noc w szpitalu, po tym jak skatował ją Andrzej Szejna.

Szanowny Panie Premierze @donaldtusk Szanowny Panie Ministrze @sikorskiradek przedstawiam dokumentację dotyczącą pobicia działaczki partyjnej przez obecnego członka rządu – wiceministra spraw zagranicznych Andrzeja Szejnę.Autentyczność korespondencji została potwierdzona…

We wcześniejszych doniesieniach medialnych padały sugestie, że pobita została inna działaczka Lewicy, Justyna Klimasara. Ona sama zaprzeczyła, jakoby została pobita przez Andrzeja Szejnę. Po obecnym wpisie Beaty Maciejewskiej, kobieta ponownie zareagowała.

Justyna Klimasara odpowiada na insynuacje. Dostało się Żukowskiej

– Podkreślam to raz jeszcze i radzę odciąć tlen desperatom. Zeznam to samo pod przysięgą – napisała Klimasara w X przypominając swój poprzedni wpis z 27 marca o treści: Oświadczam, że B. Maciejewska, M. Marenin i kandydat na Prezydenta P.S zumlewicz kłamią, że Andrzej Szejna mnie pobił. Insynuują mi również szantaż, co spowoduje z mojej strony doniesienie do Prokuratury i Sądu. Te osoby manipulują moimi zdjęciami i smsami sprzed 9 lat – napisała działaczka.