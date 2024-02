Była kurator oświaty z Krakowa ostrzega przed swoją następczynią: koniec z równością uczniów. Teraz segregacja!

Nowa służba wykryła dziesiątki przestępstw, a idzie do likwidacji. Funkcjonariusz mówi nam o tajnych akcjach

Nowak była małopolską kurator w latach 2016-2023. Ze stanowiska usunęła ją nowa minister edukacji Barbara Nowacka. Stanowisko kurator powierzone zostało Gabrieli Olszowskiej. Okazuje się, że Barbara Nowak nie może pogodzić się z utratą ważnej funkcji, bo bacznie śledzi poczynania Olszowskiej.

Wydaje się, że najbardziej Nowak zirytowała postawa następczymi w sprawie spektaklu „Dziady”. Wirtualna Polska przypomina, że Nowak i politycy PiS atakowali to przedstawienie. Z kolei nowa kurator oświaty zachęcała, aby środki ze sprzedaży biletów na "Dziady" przeznaczyć na WOŚP. - Taka dodatkowa symbolika. Moja postawa jest tutaj taka, że to widz powinien pójść, ocenić, zastanowić się, a nawet pogniewać. Nie można natomiast mówić o utworze teatralnym, spektaklu, nie widząc go, mając jakieś urazy - powiedziała Olszowska w TVP.

Barbara Nowak postanowiła dopiec Olszowskiej na platformie X.

– "Rodzice! Powołana przez nową Kurator Oświaty w Krakowie specjalistka ds. równościowych, była asystentka Anny Grodzkiej, poszukuje uczniów o różnych orientacjach seksualnych. Koniec z równością uczniów, teraz segregacja! Zadeklarujesz uczniu inną orientację seksualną, zyskasz wsparcie!" - napisała była kurator oświaty.

Rodzice! Powołana przez nową Kurator Oświaty w Krakowie specjalistka ds równościowych, była asystentka Anny Grodzkiej poszukuje uczniów o różnych orientacjach seksualnych. Koniec z równością uczniów, teraz segregacja! Zadeklarujesz uczniu inną orientację seks., zyskasz wsparcie! pic.twitter.com/KvqudomgOr— Barbara Nowak (@Br_Nowak) February 24, 2024

Według WP Gabriela Olszowska jest z wykształcenia polonistką, autorką publikacji metodycznych i byłą dyrektorką jednego z gimnazjów w Krakowie. Gdy kuratorium kierowała Barbara Nowak, straciła stanowisko i pracę.

