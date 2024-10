Donald Tusk w czasie konwencji Koalicji Obywatelskiej zapowiedział, jakie planowane są nowe rozwiązania migracyjne. We wtorek (15 października) na posiedzeniu rządu przedstawi on nową strategię migracyjną Polski. Premier przekazał, że jednym z jej elementów będzie czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Ta zapowiedź wzbudziła zainteresowanie, a premier dodał potem na portalu X we wpisie, o co konkretnie chodzi:

Czasowe zawieszenie wniosków azylowych wprowadzono w maju w Finlandii. Jest odpowiedzią na wojnę hybrydową wypowiedzianą całej Unii (w tym przede wszystkim Polsce) przez reżimy w Moskwie i Mińsku polegającej na organizowaniu masowych przerzutów ludzi przez nasze granice. Prawo do azylu jest w tej wojnie instrumentalnie wykorzystywane i nie ma nic wspólnego z prawami człowieka. Kontrola granic i bezpieczeństwo terytorialne Polski jest i będzie naszym priorytetem. Nasze decyzje i działania będą temu bezwzględnie podporządkowane - napisał Donald Tusk.

Zapowiedź dotycząca spraw migracji poruszyła wiele osób, w tym byłą europsłankę KO i zarazem założycielkę PAH (Polskiej Akcji Humanitarnej) Janinę Ochojską. W rozmowie z Fakt Live zapytana o to, co znaczy "zawieszenie prawa do azylu" wyjaśniła:

To prawo jest przyznane bardzo ważnymi konwencjami: konwencją genewską uchwaloną w 1951 r., konwencjami praw człowieka, prawem humanitarnym, międzynarodowym, są międzynarodowe prawa dziecka i tak dalej. Więc ja nie wyobrażam sobie, co to znaczy tak naprawdę zawieszenie prawa do azylu. To oznacza, że działa się wbrew prawu. I tak samo działa w tym przypadku rząd Finlandii, odmawiając prawa złożenia wniosku o ochronę międzynarodową.

Ochojska zapytana o wypowiedź Tuska oceniła, że nie wyobrażała sobie, by takie słowa mogły paść z ust premiera. Przyznała, że sprawiło jej to głęboki zawód, ale mimo tego krytykując działania premiera Tuska w zakresie migracji, nie oznacza to, że nie popiera jego rządu Donalda Tuska.

