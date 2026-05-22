Burza wokół Zielonego Ładu. Prezydent zapowiada nowe referendum

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-05-22 22:34

Prezydent Karol Nawrocki idzie na polityczną wojnę o Zielony Ład. Po tym, jak Senat odrzucił pomysł referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, głowa państwa zapowiedziała kolejny ruch. Tym razem pytanie ma być inne, ale cel pozostaje ten sam - oddać głos Polakom.

Karol Nawrocki

i

Autor: Rawf8/Shiutterstock, Art Service/ Shutterstock Karol Nawrocki

Senat powiedział „nie”

W środę Senat nie zgodził się na przeprowadzenie referendum dotyczącego polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Chodziło o głosowanie, które prezydent chciał zorganizować 27 września.

Proponowane pytanie było bardzo ostre. Dotyczyło tego, czy Polacy popierają politykę klimatyczną UE, która – według treści pytania – doprowadziła do wzrostu kosztów życia, cen energii i kosztów prowadzenia firm oraz gospodarstw rolnych.

„Zmienimy pytanie”

Karol Nawrocki nie zamierza jednak składać broni. Podczas spotkania z mieszkańcami powiatu sokołowskiego zapowiedział, że ponownie skieruje wniosek do Senatu.

- Sprawa jest zbyt poważna, żeby złe pytanie decydowało o tym, czy będzie referendum o Zielonym Ładzie, czy nie będzie – mówił prezydent.

Jak dodał, pytanie zostanie zmienione, ale samo referendum nadal jest potrzebne.

- Naród się wypowie – podkreślił.

„Polacy mają prawo powiedzieć NIE”

Prezydent przekonywał, że referendum nie jest zabawą dla ekspertów i polityków, ale sprawą obywateli.

- Naród polski ma prawo powiedzieć: „nie chcemy europejskiej polityki klimatycznej, nie chcemy Zielonego Ładu” – stwierdził.

Według Nawrockiego decyzja Senatu była ciosem wymierzonym nie w niego samego, ale w obywateli.

- Senatorowie powiedzieli wam: „nie chcemy słuchać waszego głosu” – mówił do mieszkańców.

Zielony Ład dzieli polityków

Spór o unijną politykę klimatyczną od miesięcy budzi ogromne emocje. Zwolennicy Zielonego Ładu przekonują, że to konieczne działania dla ochrony klimatu i unowocześnienia gospodarki. Krytycy alarmują jednak, że nowe przepisy oznaczają wyższe rachunki, droższą energię i problemy dla rolników oraz przedsiębiorców.

Teraz temat może ponownie wrócić do Senatu i znów wywołać polityczną burzę.

Bez zgody Senatu referendum nie ruszy

Zgodnie z konstytucją prezydent może zarządzić referendum ogólnokrajowe tylko za zgodą Senatu. Potrzebna jest do tego bezwzględna większość głosów senatorów.

W ostatnim głosowaniu zabrakło poparcia dla pomysłu prezydenta. Niewykluczone jednak, że po zmianie pytania sprawa ponownie trafi pod obrady izby wyższej parlamentu.

Polecany artykuł:

Aleksander Kwaśniewski szczerze o Karolu Nawrockim. Co by mu powiedział?
Pieniądze to nie wszystko - Czy Zielony Ład to szaleństwo?
Super Biznes SE Google News
Polskie seriale i programy, które wychowały pokolenie. Ile z nich pamiętasz?
Pytanie 1 z 12
Kto wygrał pierwszą polską edycję "Big Brothera"?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PREZYDENT
KAROL NAWROCKI
ZIELONY ŁAD
REFERENDUM
SENAT