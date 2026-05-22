Szef MON nie krył dumy. Pierwsze F-35 już w kraju

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-05-22 21:17

To moment, na który polska armia czekała od lat! Do bazy w Łasku przyleciały pierwsze trzy nowoczesne myśliwce F-35. Maszyny nazywane są technologiczną rewolucją i mają całkowicie zmienić możliwości polskiego wojska. – To wielki moment dla bezpieczeństwa Polski – mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

F-35 Husarz są już w Polsce. Nowa era w polskim lotnictwie

i

Autor: MON/ Materiały prasowe Paweł Szefernaker wręcza odznakę pilotowi w kombinezonie lotniczym na tle pasa startowego w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. To moment związany z przylotem myśliwców F-35, o którym można przeczytać na Super Biznes.

„Husarze” już w Polsce

W piątek wieczorem w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku wylądowały trzy pierwsze polskie myśliwce F-35. To najnowocześniejsze maszyny bojowe na świecie, które Polska kupiła od amerykańskiego koncernu Lockheed Martin.

Polska zamówiła w sumie 32 samoloty piątej generacji. Wszystkie mają trafić do naszego kraju do 2029 roku. Myśliwce otrzymały nazwę „Husarz”.

Kosiniak-Kamysz: „To zmienia całe wojsko”

Na miejscu nie brakowało emocji. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że przylot F-35 to historyczna chwila.

"To wielki moment, który zmienia zdolności operacyjne całego polskiego wojska" – mówił wicepremier.

Szef MON zaznaczył też, że zakup F-35, czołgów Abrams i śmigłowców Apache pokazuje siłę współpracy Polski ze Stanami Zjednoczonymi.

"Polska jest absolutnym liderem współpracy transatlantyckiej" – przekonywał.

Najlepsi piloci dostali najlepszy sprzęt

Na uroczystości obecny był również Paweł Szefernaker. Jak mówił, F-35 to ogromne wzmocnienie polskiej armii.

"Najlepsi piloci na świecie otrzymują dziś najlepszy sprzęt na świecie" – powiedział.

Przypomniał też, że droga do sprowadzenia F-35 trwała wiele lat. Kluczową decyzję o podpisaniu kontraktu podjął w 2020 roku ówczesny szef MON Mariusz Błaszczak.

Niewidzialne dla radarów

F-35 to myśliwce piątej generacji, które uznawane są za jedne z najbardziej zaawansowanych maszyn bojowych świata. Samoloty zostały zbudowane w technologii stealth, dzięki czemu są bardzo trudne do wykrycia przez radary przeciwnika.

Maszyny potrafią także błyskawicznie zbierać dane z pola walki i przekazywać je innym jednostkom wojskowym. Mogą przenosić nowoczesne rakiety, bomby kierowane oraz pociski dalekiego zasięgu.

Polska armia przechodzi rewolucję

Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreślał, że F-35 nie mają dziś odpowiedników na świecie.

"Polska musi być silna i nowoczesna. Takie kontrakty trzeba kontynuować, a nie zrywać" – mówił.

Z kolei Paweł Bejda przypomniał, że szkolenie pilotów F-35 trwa kilkadziesiąt miesięcy. Polska ma już jednak własnych instruktorów gotowych szkolić kolejnych lotników.

Kontrakt wart miliardy

Umowa na zakup 32 myśliwców została podpisana w 2020 roku i opiewa na 4,6 miliarda dolarów. To jedna z największych transakcji zbrojeniowych w historii Polski.

Do końca tego roku do naszego kraju ma trafić jeszcze 14 maszyn. Kolejne samoloty będą dostarczane sukcesywnie aż do 2029 roku.         

Polecany artykuł:

Szef MON: KE zaakceptowała polską umowę SAFE. 190 mld zł na armię
Władysław Kosiniak-Kamysz o wizycie Zełeńskiego
Super Biznes SE Google News
QUIZ. Staropolskie wyrazy. Wiesz, co znaczyły? Abszytować to dopiero początek
Pytanie 1 z 10
No to zaczynamy od owego "abszytowania", które w wojsku było związane z:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ
F-35
MON
MYŚLIWCE
SZEF MON