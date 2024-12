Burza po przeszukaniu klasztoru. Dominikanie żądają wyjaśnień

Dominikanie: „Nie chcemy być narzędziem politycznych sporów”

Polska Prowincja Dominikanów wydała oficjalne oświadczenie, w którym jednoznacznie wyraziła swoje stanowisko wobec przeszukania. Ojciec Szymon Popławski OP, socjusz prowincjała, zaznaczył, że zakon oczekuje pełnych wyjaśnień od odpowiedzialnych organów.

„Zależy nam na poznaniu racji, które skłoniły prokuraturę i policję do przeszukania klasztoru. Zdecydowanie nie zgadzamy się na traktowanie naszego zakonu jako narzędzia do prowadzenia sporów międzypartyjnych” – podkreślił o. Popławski.

Dominikanie wyrazili również ubolewanie nad faktem, że część mediów wykorzystała to wydarzenie do szerzenia nieprawdziwych informacji. „Zaistniała sytuacja pokazuje, jak bardzo potrzebujemy dochodzenia do prawdy i sprawiedliwości, posługując się przy tym godziwymi metodami” – dodali.

Co było celem akcji?

Według doniesień medialnych, przeszukanie klasztoru miało związek z działaniami prokuratury w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, nadzorowanego wcześniej przez Marcina Romanowskiego. W ramach śledztwa Romanowski został oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz inne poważne przestępstwa. Funkcjonariusze, działając na zlecenie prokuratury, mieli wykorzystywać drony oraz przeprowadzić szczegółowe fotografowanie pomieszczeń mieszkalnych zakonników.

Romanowski oskarża o nadużycia

Sam Romanowski, który uzyskał azyl polityczny na Węgrzech, w ostrych słowach skomentował przeszukanie. W piśmie skierowanym do premiera Donalda Tuska zażądał ujawnienia wszystkich dokumentów dotyczących tej sprawy, sugerując możliwość nadużycia władzy przez organy ścigania.

„Należy wskazać na profanację miejsca kultu religijnego oraz naruszenie postanowień konkordatu w wyniku działań policji i prokuratury” – napisał Romanowski na portalu X. Zaapelował również o ujawnienie nazwisk wszystkich osób zaangażowanych w tę akcję.

Siemoniak: „Policja działała zgodnie z prawem”

Minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak bronił działań policji, twierdząc, że były one zgodne z obowiązującymi procedurami.

„Policjanci wykonywali swoje obowiązki na podstawie decyzji prokuratury. Ani w działaniu prokuratury, ani policji nie było żadnego elementu wojny z Kościołem. To było po prostu poszukiwanie przestępcy” – zaznaczył Siemoniak.

Minister podkreślił, że w przypadku wątpliwości, strona pokrzywdzona ma prawo złożyć zażalenie.

Fundusz Sprawiedliwości w centrum śledztwa

Przeszukanie klasztoru dominikanów to tylko jeden z wątków szeroko zakrojonego śledztwa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca Romanowskiemu 11 przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz ustawianie konkursów na fundusze. Śledztwo trwa od lutego 2024 roku i obejmuje kilkanaście powiązanych spraw.

Czy dominikanie doczekają się odpowiedzi?

Przeszukanie klasztoru dominikanów wywołało lawinę komentarzy i pytań o granice działań organów ścigania. Zakon podkreśla, że zależy mu na prawdzie, uczciwości i wzajemnym szacunku. Czy prokuratura odpowie na żądania dominikanów i ujawni szczegóły sprawy? Czy sprawa stanie się symbolem napięć między polityką a Kościołem? Internauci i media z niecierpliwością czekają na dalszy rozwój wydarzeń.

