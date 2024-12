Paweł Kukiz przeprasza Patryka Jakiego. "Wybaczam wszystkim, którzy mnie skrzywdzili"

Szczere wyznanie Kukiza

We wpisie Kukiz podkreślił, że nie miał intencji skrzywdzenia rodziny Jakiego, ale teraz – kilka lat po tamtych wydarzeniach – czuje potrzebę publicznego przeproszenia.

„Zamieściłem wówczas pytania do Patryka na prośbę grupy aktywistów z mojego okręgu wyborczego, która te pytania zredagowała, ale niestety nie sprawdziłem dokładnie prawdziwości zawartych w nich zarzutów. No i skrzywdziłem tym przede wszystkim jego rodzinę” – napisał Kukiz.

Czas refleksji i wybaczenia

Polityk wybrał szczególny moment na swoje przeprosiny – czas między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, który nazwał okresem refleksji i podsumowań.

„Przy okazji proszę więc wszystkich, których niechcący skrzywdziłem, o wybaczenie, a tym, którzy wyrządzili krzywdę mnie – wybaczam” – dodał Kukiz.

Kontekst wcześniejszego wpisu

Kilka lat temu Paweł Kukiz zamieścił na swoim profilu pytania do Patryka Jakiego, przygotowane przez aktywistów z jego okręgu wyborczego. Jak dziś przyznaje, nie zweryfikował dokładnie zarzutów, które się w nich pojawiły. To działanie odbiło się na wizerunku Jakiego, ale najbardziej dotknęło jego rodzinę, co szczególnie podkreślił w swoim przeprosinowym wpisie.

Wybaczenie jako przesłanie

Gest Pawła Kukiza to przykład, że w polityce, nawet tej pełnej napięć, jest miejsce na refleksję i wybaczenie. Przeprosiny te mogą być sygnałem do zmiany tonu debaty publicznej, szczególnie w okresie świątecznym. Czy inni politycy pójdą w ślady Kukiza i również zdecydują się na takie gesty? Internauci zareagowali różnie – od pochwał za szczerość po sceptyczne komentarze o intencjach polityka.

