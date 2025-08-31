Brejza wściekły na Nawrockiego. Awantura w rocznicę Porozumień Sierpniowych

Krzysztof Brejza opublikował na X nagranie, w którym ostro krytykuje Karola Nawrockiego

Europoseł nazwał jego słowa o Lechu Wałęsie „haniebnymi”

Zarzucił prezydentowi, że zamiast jednoczyć naród, dzieli Polaków i buduje „silny PiS poprzez fobie i nienawiść”

Wystąpienie zbiegło się z 45. rocznicą podpisania Porozumień Sierpniowych

Brejza podkreślił, że Wałęsa pozostanie twarzą Solidarności i zwycięstwa z komunizmem

Ocenił, że działania Nawrockiego to „pogrobowe zwycięstwo komuny”

Brejza: „Haniebne słowa nigdy nie powinny paść”

W nagraniu opublikowanym w sieci Krzysztof Brejza nie kryje oburzenia.

„Kochani, dzisiejsze słowa Karola Nawrockiego o Lechu Wałęsie są haniebne, nigdy nie powinny paść” – mówił europoseł.

Brejza podkreśla, że w ostatnich miesiącach Nawrocki „wielokrotnie powtarzał zaklęcia o narodowej zgodzie i rzekomej prezydenturze jedności, ale w praktyce nie uznaje pojednania narodowego”.

„On chce budować silny PiS poprzez silne fobie, dzielenie Polaków i rozpalanie jeszcze większej nienawiści w społeczeństwie” – stwierdził.

„Uderzył w legendę Solidarności”

Szczególne oburzenie Brejzy wywołał fakt, że Nawrocki odniósł się do Wałęsy właśnie 31 sierpnia w rocznicę Porozumień Sierpniowych.

„Uderzył w dniu 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w legendarnego człowieka Solidarności, przywódcę Lecha Wałęsę” – mówi były już senator.

Według Brejzy, w słowach Nawrockiego widać „małość, zawiść, a także potężny wpływ ludzi takich jak Sienkiewicz czy satelici Macierewicza”.

„Wałęsa pozostanie twarzą Solidarności”

Były senator KO i obecny eurodeputowany podkreślił, że mimo ataków, to Wałęsa jest i pozostanie symbolem zwycięstwa z komunizmem.

„Wałęsa był, jest i będzie twarzą Solidarności pod każdą szerokością geograficzną, twarzą wygranej wolnej Polski. To przesłanie najważniejsze” – zaznaczył.

„To pogrobowe zwycięstwo komuny”

Brejza ocenił, że takimi działaniami, jakie dziś wykonał Nawrocki, „prawda jest zwyczajnie fałszowana”.

„To w pewnym sensie pogrobowe zwycięstwo komuny. Nie możemy na to pozwolić” – zakończył swoje wystąpienie. Poniżej galeria zdjęć: Wybory prezydenckie 2025 - Lech Wałęsa.

Dzielenie Polaków, niszczenie dziedzictwa i symboli prawdziwej Solidarności.To nie przejdzie🙂 pic.twitter.com/YuFLRjditZ— Krzysztof Brejza🇵🇱🇪🇺🇬🇪🇺🇦 (@krzysztofbrejza) August 31, 2025

