Brejza wściekły na Nawrockiego. Awantura w rocznicę Porozumień Sierpniowych

Brejza: „Haniebne słowa nigdy nie powinny paść”
W nagraniu opublikowanym w sieci Krzysztof Brejza nie kryje oburzenia.
„Kochani, dzisiejsze słowa Karola Nawrockiego o Lechu Wałęsie są haniebne, nigdy nie powinny paść” – mówił europoseł.
Brejza podkreśla, że w ostatnich miesiącach Nawrocki „wielokrotnie powtarzał zaklęcia o narodowej zgodzie i rzekomej prezydenturze jedności, ale w praktyce nie uznaje pojednania narodowego”.
„On chce budować silny PiS poprzez silne fobie, dzielenie Polaków i rozpalanie jeszcze większej nienawiści w społeczeństwie” – stwierdził.
„Uderzył w legendę Solidarności”
Szczególne oburzenie Brejzy wywołał fakt, że Nawrocki odniósł się do Wałęsy właśnie 31 sierpnia w rocznicę Porozumień Sierpniowych.
„Uderzył w dniu 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w legendarnego człowieka Solidarności, przywódcę Lecha Wałęsę” – mówi były już senator.
Według Brejzy, w słowach Nawrockiego widać „małość, zawiść, a także potężny wpływ ludzi takich jak Sienkiewicz czy satelici Macierewicza”.
„Wałęsa pozostanie twarzą Solidarności”
Były senator KO i obecny eurodeputowany podkreślił, że mimo ataków, to Wałęsa jest i pozostanie symbolem zwycięstwa z komunizmem.
„Wałęsa był, jest i będzie twarzą Solidarności pod każdą szerokością geograficzną, twarzą wygranej wolnej Polski. To przesłanie najważniejsze” – zaznaczył.
„To pogrobowe zwycięstwo komuny”
Brejza ocenił, że takimi działaniami, jakie dziś wykonał Nawrocki, „prawda jest zwyczajnie fałszowana”.
„To w pewnym sensie pogrobowe zwycięstwo komuny. Nie możemy na to pozwolić” – zakończył swoje wystąpienie.
