Braun: "Auschwitz z komorami gazowymi to fake". Odpowiada mu Muzeum Auschwitz, sprawa już w prokuraturze

Podczas audycji w Radiu Wnet, Grzegorz Braun, były kandydat na prezydenta, wyraził kontrowersyjne opinie na temat Holocaustu.

- Oni wszyscy razem, solidarnie, B’nai B’rith, Polin i inne organizacje, które przedstawiają się jako żydowskie, potępiają tych, którzy mówią prawdę. Że mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake. I kto o tym mówi, ten zostaje oskarżany o straszne rzeczy, odsądzany od czci i wiary - stwierdził polityk.

Dziennikarz, który prowadził rozmowę, zareagował na te słowa, kwestionując je na podstawie własnych doświadczeń związanych z wizytą w obozie Auschwitz-Birkenau.

— Słucham? Ja byłem w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau i trudno mi uznać, abym zobaczył coś, co było nieprawdziwe. Byłem także w klasztorze w Harmęży i oglądałem zgromadzone bardzo przejmujące wspomnienia w formie obrazów więźnia. Nie wiem, co pan chce powiedzieć - powiedział prowadzący.

Po tej wymianie zdań dziennikarz zdecydował się zakończyć wywiad.

Zawiadomienie do prokuratury

W odpowiedzi na wypowiedzi Brauna, przewodnicząca klubu Lewicy, Anna Maria Żukowska, poinformowała o złożeniu zawiadomienia do prokuratury na swoim profilu w mediach społecznościowych.

- Składam zawiadomienie do prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 55 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - czytamy.

Żukowska podkreśliła wagę pamięci o Holocauście i konsekwencje prawne negowania tych zbrodni:

- Zaprzeczanie publicznie i wbrew faktom zbrodniom, o których mowa w art. 1 pkt 1 powyższej ustawy, jest przestępstwem ściganym z urzędu zagrożonym grzywną lub karą pozbawienia wolności do lat 3. Nie ma w Polsce miejsca na zaprzeczanie istnieniu Obozu Zagłady Auschwitz oraz zbrodniom, których tam dokonali niemieccy okupanci - poinformowała.

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ podjęła czynności sprawdzające w tej sprawie. W oficjalnym komunikacie poinformowano:

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ prowadzi czynności sprawdzające w związku z negowaniem podczas audycji radiowej przez Grzegorza Brauna zbrodni nazistowskich popełnionych w KL Auschwitz.Sprawa jest badana w kontekście art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

Reakcja Muzeum Auschwitz-Birkenau

Muzeum Auschwitz-Birkenau również odniosło się do wypowiedzi Brauna, publikując oświadczenie w serwisie X:

- Zaprzeczanie Holokaustowi jest zbudowaną na kłamstwie i nienawiści antysemicką teorią spiskową - napisano.

Niedługo potem na oficjalnym profilu placówki pojawiło się oświadczenie dyrektora dr. Piotra M. A. Cywińskiego w tej sprawie.

- Skandaliczna i zakłamana wypowiedź Grzegorza Brauna, w których zaprzecza on istnieniu komór gazowych w obozie Auschwitz, to nie tylko akt negacjonizmu - przestępstwa ściganego w świetle polskiego prawa. To także akt znieważenia pamięci ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjne i zagłady oraz wyraz pogardy dla ocalałych i ich rodzin - oznajmił.

W naszej galerii zobaczysz, jak Grzegorz Braun zdemolował wystawę w Sejmie:

Sonda Jak oceniasz działania Grzegorza Brauna? Przekroczył wszelkie granice – powinien odpowiedzieć karnie Miał prawo do protestu – nie przekroczył prawa To kwestia sporna – niech rozstrzygnie sąd Nie mam zdania

Express Biedrzyckiej Anna Siewierska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Oświadczenie dyrektora @MuzeumAuschwitz dr. Piotra M. A. Cywińskiego w sprawie wypowiedzi europosła Grzegorza Brauna. pic.twitter.com/flRgVOsj0Q— Muzeum Auschwitz (@MuzeumAuschwitz) July 10, 2025

Zaprzeczanie Holokaustowi jest zbudowaną na kłamstwie i nienawiści antysemicką teorią spiskową.Strategiom manipulacji negacjonistów poświęciliśmy lekcję online: https://t.co/BB9IapoqWporaz podcast: https://t.co/GS6B46GTXP(Fot. komora gazowa i krematorium IV) pic.twitter.com/Tq26f92QNE— Muzeum Auschwitz (@MuzeumAuschwitz) July 10, 2025