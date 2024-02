Bosak krytycznie o przepychance z Wąsikiem i Kamińskim. Twierdzi, że wie, jak zakończyć konflikt

Bosak mówi o opiniach prawnych

– To są niepotrzebne nikomu sceny. Mamy spór prawny w dużej mierze na tym etapie już nierozstrzygalny. Zarówno marszałek Sejmu jak i klub PiS dysponuje wyrokami, opiniami prawnymi, interpretacjami obowiązujących ustaw, świadczącymi zależnie od uznania, że są oni posłami albo nie są posłami - powiedział Bosak w rozmowie z PAP.

Jego zdaniem, spory, w których nie ma jasnej podstawy prawnej, żeby je rozstrzygać, powinny być rozstrzygane metodami politycznymi, poprzez dialog i uzgodnienia. W jego ocenie, "zabrakło tutaj chęci poważnej rozmowy z obu stron, zabrakło woli rozmowy, chęci zawarcia jakiegokolwiek sensownego kompromisu".

– W tej chwili przed nami poprawa prawa na przyszłość, żeby więcej do takich sytuacji nie dochodziło. Trzeba uzupełnić przepisy Kodeksu Wyborczego w tych punktach, które są niejasne, a obecnie jest niejasne, co się dzieje po uznaniu przed Sąd Najwyższy odwołań posłów od wygaszenia ich mandatów. W prawie nie jest to opisane, więc każdy wymyśla co uważa za stosowne – ocenił Bosak.

Konfederacja chce resetu

W ocenie posła Konfederacji, zupełnie odrębną sprawą jest to, że marszałek Sejmu i politycy wszystkich opcji powinni respektować orzeczenia SN, a posłowie PiS powinni respektować orzeczenia sądu okręgowego, zaś sędziowie sądu okręgowego powinni respektować orzeczenia TK i wcześniej postanowienie prezydenta powinno być także respektowane. – Poprzednia władza PiS powinna respektować orzeczenia swojego własnego TK, który wskazywał, że przepisy o ułaskawieniu przez prezydenta, są niekompletne i należy je uzupełnić - wymieniał Bosak.

Wicemarszałek Sejmu ocenił, że nikt nie przejmował się wyrokami ani przepisami, ani wskazaniami na luki w prawie i w tej chwili widzimy tego smutne konsekwencje.

– Gdzie nie ma przywiązania i dbałości o prawo, tam kończy się przepychanką i rządami silniejszego. Kto ma więcej funkcjonariuszy, ten się przepchnie. My jako Konfederacja - jako jedyni - proponujemy konsekwentnie rozwiązania oparte na szacunku dla prawa, dla praworządności, czyli, żeby spory prawne rozstrzygać metodami prawnymi, a nie siłowymi - a więc nasza propozycja „resetu konstytucyjnego” - powiedział.

