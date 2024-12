i Autor: Paweł Supernak/PAP Zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska 13.12.2023

badania rok od zaprzysiężenia rządu

Bolesny sondaż dla Donalda Tuska. Nie tego się spodziewał! Sondaż jak zimny prysznic

Już w piątek (13 grudnia) mija rok od zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska. To okazja do podsumowań i wystawiania ocen. Niestety, te wystawione przez Polaków raczej nie ucieszą premiera. Najnowszy sondaż pokazuje, jak społeczeństwo ocenia rząd Tuska. To nie się pozytywne informacje.