Wybory uzupełniające do Senatu w Krakowie. Kogo wystawi KO, a kogo PiS?

Budka do Nawrockiego: Politykę prowadzi się głową nie pięścią

Wybory uzupełniające do Senatu po złożeniu mandatu przez Klicha

W związku z powołaniem na ministra pełnomocnego-chargé d’affaires Ambasady RP w USA Bogdan Klich złożył mandat senatora. Postanowienie marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z 18 listopada stwierdzające wygaśnięcie jego mandatu ukazało się w Monitorze Polskim 2 grudnia.

W takiej sytuacji konieczne jest zarządzenie wyborów uzupełniających przez prezydenta Andrzeja Dudę w okręgu numer 33 (Kraków). Według art. 283 ust. 2 Kodeksu wyborczego, wybory uzupełniające zarządza się i przeprowadza w terminie trzech miesięcy od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora.

Kiedy wybory uzupełniające do Senatu w Krakowie? Jest możliwa data

W odpowiedzi na pytanie szefowej Kancelarii Prezydenta Małgorzaty Paprockiej, Państwowa Komisja Wyborcza wydała stanowisko, zgodnie z którym prezydent może zarządzić wybory uzupełniające w okręgu 33 najwcześniej 15 stycznia. Ma to związek z wprowadzonym jesienią stanem klęski żywiołowej.

Kto kandydatem w wyborach uzupełniających?

- Jeśli obowiązuje "pakt senacki", to powinniśmy go dotrzymywać całą kadencję - uważa wiceszef klubu PSL-Trzeciej Drogi Marek Sawicki. Dopytywany, czy PSL zaproponuje paktowi swojego kandydata odparł, że tego nie wie. - Jest to region prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza, więc trzeba jego pytać - powiedział Sawicki.

Rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik zapewnił, że Lewica na pewno w tej sprawie będzie kooperować w ramach tzw. paktu senackiego.

Przewodniczący małopolskich struktur PO, prezydent Krakowa Aleksander Miszalski podkreślił pod koniec listopada w rozmowie z PAP, że żadne gremium partyjne jeszcze się tym tematem nie zajmowało. Miszalski nie podał też wówczas żadnego konkretnego nazwiska.

Poseł Łukasz Kmita (PiS) wskazał, że Prawo i Sprawiedliwość rozważa poparcie niezależnego kandydata na senatora. Jak dodał, "w tej chwili rozważane są 2-3 bardzo mocne kandydatury, ale ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła". - Decyzja w tej sprawie zostanie ogłoszona najprawdopodobniej po Nowym Roku - podkreślił Kmita.

CZYTAJ: Klich rezygnuje z Senatu. Pokieruje polską dyplomacją w USA

Jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak zapewnił, że jego ugrupowanie będzie zgłaszało swojego kandydata, jednak nie jest jeszcze wiadome, kto nim będzie. Podkreślił, że Konfederacja co do zasady uczestniczy w senackich wyborach. Ugrupowanie nadal czeka na swojego pierwszego senatora.

Bogdan Klich wygrał w 2023 z kandydatem z PiS

Kraków jest podzielony na dwa okręgi wyborcze do Senatu. Bogdan Klich w październiku 2023 r. zwyciężył w okręgu nr 33, obejmującym Stare Miasto, południowe i zachodnie dzielnice miasta. Uzyskał 184 334 głosów poparcia, czyli prawie 71 proc., wygrywając z kandydatem PiS Mateuszem Małodzińskim. Drugi okręg (nr 32) senacki w Krakowie obejmuje północną i wschodnią część miasta. Tutaj senatorem jest Jerzy Fedorowicz (PO), który w jesiennych wyborach pokonał Zbigniewa Cichonia (PiS) uzyskując ponad 67 proc. poparcia.

Pakt senacki. Czym jest i co oznacza?

Pod koniec lutego ubiegłego roku przedstawiciele: KO, Polski 2050, Nowej Lewicy, PSL oraz Ruchu Samorządowego "Tak! Dla Polski" podpisali deklarację zawarcia w najbliższych wyborach parlamentarnych tzw. paktu senackiego. Zgodnie z nim ugrupowania te nie wystawiły przeciw sobie kandydatów w wyborach do Senatu i we wszystkich okręgach wystawiły wspólnych kandydatów

