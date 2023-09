Borys Budka to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polityków opozycji. Jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu 2023 z Katowic. Z Platformą Obywatelską jest związany od lat. W 2002 z ramienia PO, w 2006 jako kandydat lokalnego komitetu i w 2010 ponownie z listy PO uzyskiwał mandat radnego Zabrza. Od 2002 do 2005 był wiceprzewodniczącym rady miasta Zabrze. W wyborach parlamentarnych 2011 został posłem, zaś w2015 premier Ewa Kopacz ogłosiła jego kandydaturę na stanowisko ministra sprawiedliwości. W 2020 roku Borys Budka został szefem PO. W lipcu 2021 ogłosił rezygnację ze stanowisko, a jego miejsce zajął Donald Tusk.

Borys Budka: wykształcenie i kariera

Borys Budka z wykształcenia jest prawnikiem. W 2002 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zrobił aplikację radcowską i zaczął pracę jako radca prawny. W 2011 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii ze specjalnością w polityce zatrudnienia. Borys Budka był też wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Borys Budka: życie prywatne - żona Kasia i córka Lenka

Prywatnie Borys Budka jest żonaty z Katarzyną Budką, z którą ma córkę Lenę. Jego żona Katarzyna Kuczyńska-Budka też jest znana, to radna w Gliwicach, kiedyś pracowała jako dziennikarka. Co ciekawe, żona Budki jest od niego nieco starsza, o czym sam polityk opowiadał w programie Kuby Wojewódzkiego. Małżonkowie niedawno świętowali 12. rocznicę ślubu. W rozmowie z "SE" Budka opowiadał kiedyś, jak wyglądał jego ślub: - Dzień ślubu dokładnie pamiętam, to był intensywny 2011 rok. Obrona doktoratu, ślub, a potem kampania wyborcza. Inne czasy. Polska nie była tak podzielona. Na ślubie gościliśmy przyjaciół parlamentarzystów zarówno z PO, jak i z PiS.

Borys Budka - majątek: dom, mieszkania, samochód

Poseł Borys Budka w oświadczeniu majątkowym za 2022 roku wskazał, że ma: zasoby pieniężne: ok. 120 tys. zł, 100 dolarów. Dom o powierzchni: 291 m kw warty ok. 800 tys., położny na działce 1300 m kw warta ok. 300 tys. Mieszkanie 165 m kw warte ok. 408 tys., drugie mieszkanie: 75 m kw warte ok. 160 tys. Ma samochód marki Toyota z 2018 roky warty 133 tys.

QUIZ Sprawdź, co wiesz o Platformie Obywatelskiej! Pytanie 1 z 12 W którym roku powstała Platforma Obywatelska? 2009 r. 2001 r. 1999 r. Dalej