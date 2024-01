Bodnar: panowie Wąsik i Kamiński nie są posłami

Prezydent poinformował, że wszczął postępowanie ułaskawieniowe wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na prośbę ich żon. Duda zaznaczył, że postępowanie będzie przeprowadzone w "trybie prezydenckim". Zawnioskował też do Prokuratora Generalnego, aby zawiesił wykonywanie kary i zwolnił osadzonych na czas postępowania ułaskawieniowego. Zgodnie z art. 139 Konstytucji prezydent RP stosuje prawo łaski, prawa tego nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu. Kancelaria Prezydenta zwraca uwagę, że konstytucyjne pojęcie prawa łaski jest pojemniejsze znaczeniowo od pojęcia ułaskawienia, odnoszącego się do procedury przewidzianej w Kodeksie postępowania karnego. Dziś do tej decyzji odniósł się Adam Bodnar. O godzinie 14.30 rozpoczęła się jego konferencja prasowa na temat ustawy o KRS. Padły również pytania dotyczące ułaskawienia Macieja Wąsika oraz Mariusza Kamińskiego.

Konferencja Adama Bodnara Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze 15:20 Zdaniem ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, Maciej Wąsik oraz Mariusz Kamiński nie są posłami. 15:07 Adam Bodnar powiedział, że po przyjęciu 21 grudnia 2023 r. przez Sejm uchwały o KRS kolejnym krokiem powinno być przyjęcie kompleksowej ustawy o KRS, dotyczącej wyboru jej członków – sędziów. 14:59 Po konferencji Min. @Adbodnar zapraszamy na oświadczenie żon @Kaminski_M_ i @WasikMaciej ws. przebiegu spotkania z Panem Ministrem, które się dziś odbyło.



Oświadczenie pod siedzibą MS przy ul. Różanej. — Komitet Obrony Więźniów Politycznych (@komitetowp) January 12, 2024 14:53 Adam Bodnar otrzymał dokumenty od prezydenta Andrzeja Dudy. Przyznał, że podjął jeszcze dalszych decyzji co do wniosku prezydenta. 14:54 - Dziś rano otrzymałem pismo prezydenta ws. procedury ułaskawieniowej. Prokurator generalny ma obowiązek wszcząć postępowanie. Zostało ono wszczęte. Zażądałem akt postępowania - przekazał minister sprawiedliwości. 14:42 .@Adbodnar: należy gruntownie zreformować funkcjonowanie KRS. Zwłaszcza naprawić tryb wyboru członków sędziów KRS

[TRANSMISJA] — Polskie Radio 24 (@PolskieRadio24) January 12, 2024 14:41 Minister sprawiedliwości zapowiada nowy projekt ustawy ws. zmian w KRS. 14:40 Minister sprawiedliwości zaczyna konferencję od zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. Wytyka błędy, m.in. wskazując na to, że zmiany od 2017 wywołały wielkie problemy. 14:34 14:25 Konferencja prasowa ma się rozpocząć o godz. 14.30. Temat - projekt ustawy o KRS.

