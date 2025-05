Minister Sprawiedliwości zapowiada konsekwencje dla Grzegorza Brauna

Adam Bodnar, Minister Sprawiedliwości, w czwartek 1 maja odniósł się do serii kontrowersyjnych zachowań Grzegorza Brauna i zapowiedział, że kandydat na prezydenta nie pozostanie bezkarny.

Szef Ministerstwa Sprawiedliwości poinformował, że 6 maja odbędzie się głosowanie w Parlamencie Europejskim nad wnioskiem o uchylenie immunitetu europosła Brauna. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zamierza postawić mu zarzuty popełnienia 7 przestępstw.

Oto lista zarzutów wobec Brauna

Minister Bodnar wymienił zarzuty, które Prokuratura Okręgowa w Warszawie chce postawić Braunowi:

Naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie lekarza – dyrektora Narodowego Centrum Kardiologii.

– dyrektora Narodowego Centrum Kardiologii. Czyny chuligańskie – trzy zarzuty dotyczące różnych incydentów.

– trzy zarzuty dotyczące różnych incydentów. Skandaliczne zachowanie w Sejmie – publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej oraz naruszenie nietykalności cielesnej osoby interweniującej.

Bodnar zachęcił do zapoznania się ze "wstrząsającym raportem Komisji JURI Parlamentu Europejskiego", który ma być poddany pod głosowanie.

Minister poinformował, że policja i prokuratura prowadzą czynności w sprawie środowego wiecu w Białej Podlaskiej, podczas którego uczestnicy wiecu Grzegorza Brauna zerwali flagę Ukrainy z urzędu miasta. Ponadto, intensywne śledztwo prowadzone jest w sprawie wydarzeń w szpitalu w Oleśnicy, co może skutkować kolejnym wnioskiem o uchylenie immunitetu Brauna.

Wypowiedzi Brauna z debaty prezydenckiej "Super Expressu" pod lupą prokuratury

Prokuratura analizuje również skandaliczne wypowiedzi Brauna podczas debaty prezydenckiej "Super Expressu", w trakcie których używał sformułowań takich jak "chwała Bogu" Polska nie graniczy z "żydowskim państwem położonym w Palestynie".

Polityk miał powiedzieć także, że "państwo Izrael jest Polakom stręczone jako sojusznik, jako jakiś lotniskowiec cywilizacji europejskiej na Bliskim Wschodzie". Po debacie kandydatka Nowej Lewicy Magdalena Biejat zapowiedziała po debacie prezydenckiej, że złoży doniesienie do prokuratury na Brauna, podobną zapowiedź wystosował Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych poinformował, że złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. 30 kwietnia Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga wszczęła dochodzenie w sprawie znieważenia Żydów oraz nawoływania do nienawiści w trakcie debaty.

Kłótnia Brauna i Trzaskowskiego