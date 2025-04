Sroka do Ziobry: "Nie bądź tchórzem". Wójcik: "Nie polujcie na Zbyszka"

Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego opowiedziała się za odebraniem immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi. Za takim rozwiązaniem głosowało aż 23 z 24 członków komisji! Teraz rekomendacja trafi pod głosowanie wszystkich europosłów podczas sesji plenarnej, która ma się odbyć w maju. To ostateczne głosowanie zadecyduje o jego immunitecie europarlamentarzysty. Sprawa ta to pokłosie wniosku, który w październiku ubiegłego roku skierował do Parlamentu Europejskiego Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar. Prokuratura zamierza postawić Braunowi aż siedem zarzutów karnych. O jakie przestępstwa jest oskarżany polski polityk?

Prokuratura chce pociągnąć Grzegorza Brauna do odpowiedzialności karnej za szereg czynów. Wśród nich wymienia się:

Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego – Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii, podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych.

Uszkodzenie choinki bożonarodzeniowej wraz ze zdobieniami, stanowiącej własność Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" oddział w Krakowie i Stowarzyszenia Sędziów "Themis", powodując szkodę o wartości 1.400 zł.

Uszkodzenie mienia w postaci sprzętu nagłaśniającego oraz sprzętu elektronicznego o wartości 2.569 zł na szkodę Niemieckiego Instytutu Historycznego.

Na liście opublikowanej przez prokuraturę znajduje się także incydent w Sejmie z 2023 roku, kiedy Braun jeszcze jako poseł Konfederacji zgasił przy pomocy gaśnicy proszkowej znajdujące się w sejmowym korytarzu świece chanukowe. Za czyn ten został wówczas wykluczony z obrad Sejmu i ukarany finansowo (ZDJĘCIA W GALERII PONIŻEJ). Prawdopodobnie do tej listy zostanie jeszcze dołączony kolejny zarzuty, tym razem dotyczący wydarzeń w szpitalu w Oleśnicy. Braun wszedł na oddział i zamknął się w pomieszczeniu administracyjnym z ginekolog Gizelą Jagielską, wicedyrektor placówki, która odpowiedzialna jest za śmierć dziecka w 37. tygodniu ciąży. Chłopiec został zabity zastrzykiem w serce.

Decyzja Komisji Prawnej PE to ważny krok w kierunku postawienia Grzegorza Brauna przed sądem. Jeśli europosłowie podczas sesji plenarnej również opowiedzą się za odebraniem mu immunitetu, prokuratura będzie mogła formalnie przedstawić mu zarzuty i rozpocząć proces karny. Sprawa immunitetu Brauna rozstrzygnie się zatem w maju.

