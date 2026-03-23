Bocheński szczerze o decyzjach Nawrockiego. Rozgryzł prezydenta?

Sara Osiecka
2026-03-23 9:02

Wizyta na Węgrzech, krytyka ze strony środowisk kibicowskich oraz spór o reformę aresztów tymczasowych – to główne tematy, do których odniósł się Tobiasz Bocheński w Radiu Vox. Choć Kancelaria Prezydenta Karola Nawrockiego dostrzega systemowe problemy w wymiarze sprawiedliwości, to propozycje rządu uznaje za nieakceptowalne, a reakcje społeczne za zbyt radykalne.

  • Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział swoją wizytę na Węgrzech, ponieważ Victor Orban spotkał się wcześniej z Władimirem Putinem. Tobiasz Bocheński podkreślił wspólne interesy w polityce europejskiej.
  • Prezydent Nawrocki, wcześniej kojarzony z sympatią środowisk kibicowskich, obecnie mierzy się z ich rozczarowaniem i krytyką wyrażaną na stadionach.
  • Istnieje zgoda co do problemu nadmiernego i niewłaściwego stosowania aresztu tymczasowego, który stał się formą kary przed wyrokiem.

Jednym z najszerzej komentowanych wydarzeń ostatnich dni była decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o wizycie na Węgrzech. Tobiasz Bocheński jasno wskazał na fundamentalne różnice w definiowaniu racji stanu przez Warszawę i Budapeszt. Choć oba kraje łączą wspólne interesy w polityce europejskiej, to podejście do Rosji wyraźnie je różni.

Różnice w geopolityce polskiej i węgierskiej są oczywiste, różnice między polską racją stanu a węgierską również są oczywiste i to, że Victor Orban uważa, że z Rosją należy się dogadywać jest z naszego punktu widzenia nieakceptowalne. Ale istnieje tez wiele punktów wspólnych, jak na przykład polityka europejska. pan prezydent nie pojechał, ponieważ Victor Orban postawił go w bardzo niewygodnej sytuacji: pojechał spotkać się z Władimirem Putinem, a potem miał się spotkać z prezydentem Nawrockim, który jest politykiem antyrosyjskim, krytykującym Putina i ściganym przez Federację Rosyjską - mówił polityk PiS w Radiu Vox..

Kibice vs. Nawrocki

Prezydent Karol Nawrocki, kojarzony dotychczas z sympatią środowisk kibicowskich i wartości patriotycznych, musi mierzyć się z rosnącą krytyką na stadionach. Podczas ostatnich meczów kibice w dosadnych słowach dali wyraz swojemu rozczarowaniu postawą głowy państwa. Tobiasz Bocheński, pytany o tę niechęć, starał się tonować nastroje.

Myślę, że to nazbyt rozbuchane emocje. Na pewno mamy w Polsce problem z tym, że areszty tymczasowe są stosowane nadmiernie i zbyt często. Widzimy to, to jest ewidentne. [...] Przecież to jest środek zapobiegawczy, to nie jest uwięzienie kogoś i ukaranie, a często ta instytucja prawna jest stosowana na wniosek prokuratury, nie sądy, nadmiernie. Trzeba to rozwiązać, natomiast propozycja ministra Żurka nie była satysfakcjonująca dla Kancelarii Prezydenta - mówił.

Tobiasz Bocheński zasugerował, że gniew trybun wynika z frustracji brakiem szybkich zmian w systemie prawnym, jednak ocenił formę tego protestu jako zbyt gwałtowną.

Spór o „areszty wydobywcze” 

Kwestia nadużywania aresztu tymczasowego stała się punktem zapalnym między Kancelarią Prezydenta a Ministerstwem Sprawiedliwości. Polityk przyznał, że areszt stał się w Polsce formą „uwięzienia i ukarania” przed wyrokiem, co jest patologią systemu.

Mimo tej diagnozy, Kancelaria Prezydenta pozostaje nieugięta w kwestii proponowanych reform. Propozycja ministra Żurka dotycząca nowelizacji przepisów została odrzucona jako niesatysfakcjonująca. Według Bocheńskiego, problem leży nie w samej idei zmian, ale w ich konkretnym kształcie, który dla prezydenta Nawrockiego pozostaje nie do przyjęcia. Rozwiązanie problemu „aresztów wydobywczych” pozostaje więc w impasie, co tylko podsyca społeczne napięcia.

