Spis treści

Błażej Kmieciak zrezygnował z funkcji przewodniczącego Państwowej Komisji ds. Pedofilii

Błażej Kmieciak złożył dymisję. W poniedziałek, 27 marca poinformowano, że zrezygnował z funkcji przewodniczącego Państwowej Komisji ds. Pedofilii w związku z wejściem w życie znowelizowanej wersji Ustawy o Państwowej Komisji. W swoim oświadczeniu Kmieciak napisał, że już 27 lutego 2023 r., w związku z wejściem w życie znowelizowanej wersji Ustawy o Państwowej Komisji, złożył na ręce marszałek Sejmu Elżbiety Witek rezygnację z funkcji Przewodniczącego Państwowej Komisji ds. Pedofili. Jednocześnie wyjaśnił, że funkcję przewodniczącego będzie sprawował do 14 kwietnia, co jest związane z koniecznością jego udziału w "standardowej kontroli Najwyższej Izby Kontroli, jaką Urząd Państwowej Komisji przechodzi w tym czasie".

Błażej Kmieciak: Nowelizacja ustawy sprawiła, że komisja staje się quasi sądem

Jak wyjaśnił, nowelizacja ustawy o Państwowej Komisji, doprowadziła do ustawienia priorytetów jej działania na innych torach. Teraz to na przewodniczącym Państwowej Komisji spoczywać będzie rola w ramach postępowań wyjaśniających, co zdaniem Kmieciaka wymaga zarówno wykształcenia prawniczego, jak i wiedzy dotyczącej postępowań sądowych. Co ważne, Kmieciak nie rezygnuje całkowicie z prac w komisji. Zamierza pozostać w składzie Państwowej Komisji ds. Pedofilii.

Z instytucji skupiającej się na aktualnych wydarzeniach, w tym czynnej ochronie praw osób skrzywdzonych, staje się ona także quasi sądem, organem, który w pierwszej instancji podejmować będzie niezwykle istotne decyzje dotyczące wpisu do Rejestru Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym sprawców czynów, których karalność uległa przedawnieniu. Będą to działania faktycznie orzecznicze, na których Państwowa Komisja będzie musiała w sposób szczególny się skupić - napisał w oświadczeniu Błażej Kmieciak.

Nowa ustawa o Państwowej Komisji ma ułatwić dostęp do informacji i dokumentów

Dodajmy, że nowelizacja ustawy jest wynikiem współpracy Kancelarii Prezydenta z komisją ds. pedofilii. Ustawa ma ułatwić dostęp komisji do informacji i dokumentów w związku z realizacją przez nią ustawowych zadań. Zgodnie z nowelą, m.in. organy państwa, organizacje pozarządowe, samorządy zawodowe, kościoły, związki wyznaniowe na wniosek komisji będą zobowiązane do przekazania w terminie 30 dni informacji i dokumentów żądanych przez komisję.

Kim jest Błażej Kmieciak?

Błażej Kmieciak ma 41 lat. Jest pedagogiem specjalnym, socjologiem i bioetykiem. Ma tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych. Od 2020 roku był przewodniczący Państwowej Komisji ds. Pedofilii, czyli Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Jak sam podkreśla, ma wykształcenie psychopedagogiczne oraz doświadczenie naukowe i zawodowe w obszarze socjologii prawa. Kmieciak jest autorem ok. 200 recenzowanych artykułów naukowych oraz licznych opracowań publicystycznych.

Czas na pewne zmiany, dziękuję:-osobom skrzywdzonym za zaufanie,-dziennikarzom, za możliwość zabrania głosu w ważnych sprawach, -politykom za rozmowy ponad podziałami,-krytykom za uczenie pokory -mojej Żonie i Corkom, których na TT nie ma, ale w ♥️są https://t.co/GWCtPul3am— Błażej Kmieciak (@kmieciak_b) March 27, 2023