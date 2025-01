Błaszczak z PiS ostro krytykuje Owsiaka i rządzących

Dariusz Joński szczerze o Stanowskim. "To elektorat Nawrockiego lub Mentzena"

Mariusz Błaszczak zarzucił rządzącym, że zbyt intensywnie starają się przypodobać Owsiakowi, nawiązując do jego wystąpień z liderem Platformy Obywatelskiej Donaldem Tuskiem oraz kampanii billboardowej „Pokonajmy to zło. Wygramy”. Według Błaszczaka, rządzący nie powinni angażować się w takie działania, które jego zdaniem są jedynie próbą zdobycia popularności kosztem rzeczywistych problemów kraju. Polityk podkreślił, że takie zachowanie jest nieodpowiedzialne i może prowadzić do dalszego pogłębiania podziałów społecznych. Błaszczak zaznaczył, że rządzący powinni skupić się na rozwiązywaniu realnych problemów, takich jak kryzys w służbie zdrowia, edukacji czy gospodarki, zamiast angażować się w polityczne przepychanki.

Nie zabrakło także krytyki pod adresem obecnej minister zdrowia. Błaszczak stwierdził, że minister powinna zająć się gotowaniem, gdyż według niego nie sprawdza się na swoim obecnym stanowisku. Dodał, że minister zdrowia nie jest w stanie sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nią obecna sytuacja w służbie zdrowia, i że jej działania są niewystarczające. Błaszczak zaznaczył, że minister zdrowia powinna skupić się na poprawie jakości opieki zdrowotnej, zamiast angażować się w polityczne przepychanki. Polityk podkreślił, że minister zdrowia powinna zrezygnować z polityki i zająć się gotowaniem, co według niego byłoby bardziej odpowiednie dla jej umiejętności.

Błaszczak nie owija w bawełnę i bezlitośnie punktuje Owsiaka oraz rządzących, sugerując, że minister zdrowia powinna zmienić branżę na kulinarną.

