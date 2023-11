Blady strach padnie na posłów PiS. Oto tajny plan Kaczyńskiego

W Prawie i Sprawiedliwości ostatnie dni nie należą do najszczęśliwszych. W partii cały czas trwają rozliczenia po wyniku wyborów, który nie pozwoli ugrupowaniu na stworzeniu stabilnej większości. Jarosław Kaczyński nastawia się zatem na prowadzenie polityki w opozycji i przygotowuje partię do burzliwych dyskusji w Sejmie. Jak pisaliśmy już kilka tygodni temu, Mateusz Morawiecki ma stanąć na czele gabinetu cieni i od samego początku recenzować działania rządu Donalda Tuska. Na tym jednak nie koniec - politycy PiS już strofują posłów i zapowiada, że podczas głosowań ma obowiązywać dyscyplina. Za jakiekolwiek "wyłamanie się" mają grozić bardzo poważne konsekwencje. Pierwszy przedsmak tego, co nas czeka, widzieliśmy podczas pierwszego dnia obrad nowego Sejmu. Politycy na sali przekrzykiwali się wzajemnie, a Szymon Hołownia co i rusz musiał uspokajać parlamentarzystów. Przypomnijmy, że posłowie po raz kolejny mają obradować w najbliższy wtorek, 21 listopada.

P. MULLER: PRZEDSTAWIMY ALTERNATYWĘ DLA TUSKA