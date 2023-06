Bielan: Z powodu decyzji Komisji Europejskiej będą ginęli ludzie.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości sprzeciwia się unijnej polityce migracyjnej. W zatrzymaniu mechanizmu relokacji uchodźców ma pomóc referendum, które zapowiedział już prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jeden z liderów Zjednoczonej Prawicy, Adam Bielan, ostro krytykował plany Komisji Europejskiej, które jego zdaniem przyniosą odwrotny, od zamierzonego, efekt. -Wyjściem na to co się dzieje na Morzu Śródziemnym, na ten masowy handel ludźmi, przerzut ludzi, nie jest przyjęcie przymusowej relokacji i mechanizmu przymusowej relokacji. Będzie to tylko i wyłącznie napędzać ten wielki podły biznes handlu ludźmi. Im więcej ludzi będzie zassanych przez kraje północy, tym więcej ludzi będzie się przedostawać Morzem Śródziemnym i też niestety trzeba sobie o tym powiedzieć, będzie ginąć na Morzu Śródziemnym, bo przecież tam są też ofiary śmiertelne- twierdzi prezes Partii Republikańskiej. W tej sytuacji, mechanizm relokacji, zdaniem gościa "Sedna Sprawy" Radia Plus jest niehumanitarny, ale też niezgodny z prawem unijnym. W dodatku, kontrowersyjna decyzja nie posiada wystarczająco demokratycznego mandatu - Ten mechanizm wraca, bo urzędnicy Komisji Europejskiej, wykorzystując rozmaite sztuczki, przeforsowali go na posiedzeniu Rady Ministrów Spraw Zagranicznych UE i potrzeby jest silny głos dużego państwa członkowskiego. Silny, czyli wzmocniony referendum. Mam nadzieję, że Polacy w tej sprawie wypowiedzą się negatywnie, to znaczy odrzucą ten mechanizm, po to, żeby był to kolejny zimny prysznic na głowę tych urzędników, którzy wracają z tym złym, chorym, niedobrym pomysłem - komentuje dalej Bielan.

