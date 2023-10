Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Biejat: Prezydent stoi w rozkroku, nie umie podjąć decyzji

jot 12:36

Gościem "Expressu Biedrzyckiej" była Magdalena Biejat, która w wyborach parlamentarnych dostała się do senatu. Komentując sytuację prezydenta i to, komu powierzy on misję tworzenia rządu, oceniła: - Andrzej Duda jeszcze się nie odnalazł w nowej sytuacji. Prezydent stoi w rozkroku, nie umie podjąć decyzji.