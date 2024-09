Biegły lekarz oceni stan zdrowia Zbigniewa Ziobry. Decyzja prokuratury

Biegły oceni stan zdrowia Zbigniewa Ziobry

Prokurator Nowak potwierdził w rozmowie z PAP, że 22 sierpnia prokurator z Zespołu Śledczego nr 3 Prokuratury Krajowej - działając na wniosek komisji śledczej ds. Pegasusa - powołał biegłego lekarza, który ma ustalić, czy stan zdrowotny byłego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego za rządu PiS Zbigniewa Ziobry pozwala mu na uczestniczenie w postępowaniu. Nowak przekazał również, że biegły ma wydać opinię o stanie zdrowotnym Ziobry do 20 września. Dodał, że to biegły decyduje co do sposobu przeprowadzenia opinii. Na początku lipca szefowa komisji śledczej ds. Pegasusa Magdalena Sroka (PSL-TD) poinformowała, że komisja śledcza skieruje wniosek do Prokuratora Generalnego w celu powołania biegłych, którzy określą termin i okoliczności przesłuchania Ziobry. Były szef MS był już wzywany, by zeznawać przed komisją, jednak usprawiedliwiał wówczas swoją nieobecność na przesłuchaniu. Ziobro zmaga się z chorobą nowotworową i skutecznie usprawiedliwił swą nieobecność, przekazując wtedy zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego.

Ciężka choroba Zbigniewa Ziobry

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wiele miesięcy temu wycofał się z działalności politycznej. Okazało się, że polityk jest ciężko chory i zmaga się z groźnym nowotworem. Ziobro przechodził niedawno drugą operację. Lider Suwerennej Polski ma przed sobą kolejny etap leczenia onkologicznego i czeka na zaplanowane na jesień badanie PET, umożliwiające m.in. wykrywanie wznów nowotworowych. Jak mówił Michał Woś w rozmowie z RMF FM - "po wycięciu wnętrzności z żołądka został zrobiony nowy przełyk, co wiadomo, że maksymalnie obniża komfort życia, ale były też przerzuty na węzły chłonne i to jest najbardziej niepokojące dla wszystkich – powiedział Woś.

Niepokojący stan Ziobry potwierdzają informacje „Super Expressu", bo jak dowiedziała się kilka dni temu nasza redakcja, polityk jeszcze nie odzyskał zdrowia po operacji. – "Słabo się czuje, jest w ciężkim stanie" potwierdził nam jeden z polityków z otoczenia Zbigniewa Ziobry.

Sonda Czy Zbigniew Ziobro to pozytywna postać w polskiej polityce? Tak Nie