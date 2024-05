i Autor: ABR Robert Biedroń

Wybory do PE

Biedroń: Czas na zniesienie prawa veta w Unii Europejskiej!

bl | PAP 18:03

Lewica będzie walczyła o to, żeby w przyszłej kadencji Parlamentu Europejskiego znieść zasadę jednomyślności w UE - poinformowali na konferencji w piątek 3 maja współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń i ministra ds. równości Katarzyna Kotula. Według Biedronia prawo weta to narzędzie do "niszczenia UE od środka".