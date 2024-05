Bezpieczeństwo Polski najważniejszym tematem. Minister spraw zagranicznych znów odwiedzi Waszyngton

PiS rozpoczął kampanię do PE. Kaczyński: te wybory, to było oszustwo [ZAPIS RELACJI NA ŻYWO]

Podczas pobytu w Waszyngtonie Radosław Sikorski weźmie udział jako panelista w dyskusji podczas konferencji organizowanej przez Financial Times Weekend Festival nt. wojny w Ukrainie, w której zaprezentuje argumenty na rzecz potrzeby dalszego wspierania Kijowa i konieczności ścisłej współpracy Zachodu w tej kwestii. Minister udzieli także wywiadów mediom amerykańskim, przedstawiając polskie stanowisko ws. sytuacji bezpieczeństwa w naszym regionie.

Ostatni raz szef polskiego MSZ gościł w Waszyngtonie pod koniec lutego tego roku. Wówczas, wziął udział w dyskusji połączonej z wykładem think thanku Atlantic Council.

To wtedy po raz pierwszy poinformował publicznie media o tym, że jeden z jego synów służy w amerykańskiej armii.

Polski minister wskazał, że przeprowadzona przez Władimira Putina inwazja na Ukrainę wpisuje się w próby odbudowy potężnego i okrutnego państwa, które prezydent Ronald Reagan określił mianem „imperium zła”.

- Zaledwie trzy kroki dzielą nas od bezpieczniejszego i stabilniejszego świata. Jeśli zrobimy je wspólnie, to udowodnimy, że potrafimy bronić naszych interesów i pokonywać dyktatorów. Jeśli nie, na arenę międzynarodową wpuścimy kolejnych bandytów. Jakie to kroki? Po pierwsze, zaopatrzenie Ukraińców w amunicję, której tak bardzo potrzebują. Po drugie, inwestowanie we własne bezpieczeństwo aby uzyskać silny potencjał odstraszania, który onieśmieli Putina i jego popleczników. Po trzecie, wzmocnienie i poszerzenie naszych sojuszy z pozycji siły w celu zapewnienia trwałego pokoju – mówił w lutym w Waszyngtonie szef polskiego MSZ Radosław Sikorski.

W dn. 3-5 maja min. @sikorskiradek złoży wizytę w Waszyngtonie.Szef MSZ, wraz z przedstawicielami administracji 🇺🇸 i ośrodków analitycznych, rozmawiać będzie o współpracy 🇵🇱🇺🇸, agresji Rosji na 🇺🇦 oraz przygotowaniach do zbliżającego się szczytu #NATO.https://t.co/OF1jiFavff— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) May 2, 2024

