Będzie nowa partia w Polsce! "Mamy pewien spór - niebieska, czy niebiesko-zielona"

Za rok wybory parlamentarne.

Właśnie oznajmiono, że może wziąć w nich udział nowa partia.

Jej inicjatorami jest obecna minister i założyciel Nowoczesnej.

Poznajcie szczegóły.

Paulina Hennig-Kloska, prezeska Klubu Parlamentarnego Centrum i minister klimatu i środowiska, w rozmowie z TVP Info potwierdziła, że trwają intensywne prace nad powołaniem nowej partii politycznej.

„Wspólnie planujemy powołanie partii politycznej”

W czwartek Hennig-Kloska nie pozostawiła wątpliwości co do planów swojego ugrupowania. - Wspólnie, jako środowisko klubu Parlamentarnego Centrum, planujemy powołanie do życia partii politycznej – podkreśliła i dodała, że to wspólny pomysł z Ryszardem Petru. Nowa partia ma być odpowiedzią na oczekiwania wyborców, którzy nie odnajdują się w obecnym układzie politycznym. Hennig-Kloska nie ukrywa, że projekt jest efektem wspólnej pracy i licznych rozmów z założycielem Nowoczesnej.

Spór o tożsamość: gospodarka czy ekologia?

Jednym z głównych tematów, które dzielą założycieli nowej formacji, jest jej przyszły profil programowy. - Mamy pewien spór: czy to ma być bardziej partia o gospodarce, czy o gospodarce i środowisku; czy ma być – jak to nazywamy – „niebieska”, czy „niebiesko-zielona”. I ja zdecydowanie dążę oczywiście do tego, by ona się bardziej zazieleniła – zadeklarowała Hennig-Kloska.

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Jako minister klimatu i środowiska Hennig-Kloska nie ukrywa, że zależy jej na silnym akcencie ekologicznym w nowej partii. Z kolei Ryszard Petru, znany z liberalnych poglądów gospodarczych, może dążyć do większego wyeksponowania kwestii ekonomicznych.

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Jak zapowiedziała Hennig-Kloska, jeszcze dziś członkowie Klubu Parlamentarnego Centrum spotkają się, by podjąć ostateczną decyzję o charakterze nowej partii i wybrać jedną z dwóch ścieżek działania. - Mamy dwie ścieżki dojścia do tego celu. Dzisiaj Klub się będzie spotykał, żeby podjąć decyzję, którą ścieżką kroczymy. Rejestracja partii chwilę w Polsce trwa, więc za chwilę podejdziemy prawdopodobnie do zbiórki podpisów, by tę partię zarejestrować – wyjaśniła.

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