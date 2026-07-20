Będzie kolejne spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim? Nowe wieści ws. PiS

- Kolejne spotkanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim nie jest wykluczone, choć nie jest zaplanowane - przyznał w niedzielę (19 lipca) w rozmowie z PAP rzecznik partii Rafał Bochenek. Jednocześnie podkreślił, że na ten moment nie ma takiego spotkania w kalendarzu prezesa PiS.

Jak wiemy w PiS w ciągu ostatnich dni mocno zawrzało. W zeszłym tygodniu kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości podjęło uchwałę, w której zobowiązało działaczy PiS do wystąpienia ze stowarzyszeń „prowadzących działalność polityczną” w ramach ugrupowania. W grę wchodzi m.in. o „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego i „Po pierwsze Polska” posła Jacka Sasina.

Powiadomiono, że jeśli ktoś nie zrezygnuje z działalności w takich stowarzyszeniach, „wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego”. Wyznaczono termin, do którego należy podjąć decyzję, to najbliższy czwartek. O ile Jacek Sasin zastosował się do wytycznych kierownictwa, o tyle Mateusz Morawiecki podkreślił, że „budowa Wielkiej Polski” jest i pozostanie celem stowarzyszenia "Rozwój Plus". Członkowie stowarzyszenia Morawieckiego wystosowali za to list do prezesa Jarosława Kaczyńskiego w którym napisali, że potrzebna jest jedność, po to, by odsunąć od władzy Donalda Tuska:

Uważamy, że to ona pozwoli odsunąć od władzy antypolski rząd Donalda Tuska i przywrócić Rzeczypospolitej właściwy kierunek. Jednocześnie mamy świadomość, że sama jedność nie wystarczy - równie ważne jest ponowne dotarcie do tych grup, które w ostatnich latach od nas odeszły, i odzyskanie ich zaufania. Chcemy, by obie te myśli - jedność prawicy i otwartość na tych, których zabrakło dziś przy naszym stole - przyświecały naszemu zaangażowaniu i stały się wspólnym mianownikiem wszystkich, którym leży na sercu dobro Polski.

W ostatni piątek doszło do rozmowy Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Jak przekazał po spotkaniu obu polityków rzecznik partii, rozmowa przebiegła spokojnie, ale nie doprowadziła do rozstrzygnięcia w zasadniczej sprawie. - (...) Panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy na jedności obozu politycznego, który zawsze był wielonurtowy, ale w ramach struktur partii – nigdy obok i nie w kontrze do nich. Decyzja Prezydium Komitetu Politycznego z dnia 15 lipca br. obowiązuje i wciąż jest aktualna - przekazał wówczas na portalu X Rafał Bochenek.

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