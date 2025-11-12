Będą zarzuty dla Obajtka? PiS chce go bronić!

Jacek Prusinowski
Jacek Prusinowski
2025-11-12 4:14

Były prezes Orlenu został na dzisiaj wezwany do prokuratury. Wcześniej Parlament Europejski zgodził się na uchylenie immunitetu Daniela Obajtka (49 l.). Najprawdopodobniej śledczy postawią mu zarzuty dotyczące wykorzystywania do osobistych celów firmy detektywistycznej wynajętej przez Orlen. Tymczasem do wzięcia udziału w manifestacji w obronie Obajtka przed prokuraturą zachęca prezes PiS.

Daniel Obajtek szpanuje pięćsetkami

i

Autor: Piotr Grzybowski/Super Express Daniel Obajtek szpanuje pięćsetkami
  • Były prezes Orlenu stanie przed prokuraturą, co jest następstwem uchylenia mu immunitetu przez Parlament Europejski.
  • Śledztwo dotyczy zarzutów wykorzystywania służbowej firmy detektywistycznej do prywatnych celów, czemu Obajtek zaprzecza.
  • W obronie Daniela Obajtka staje prezes PiS, Jarosław Kaczyński, wzywając do udziału w proteście.

- Najwybitniejszy polski menedżer jest dzisiaj wściekle atakowany za to, że z polskiej firmy petrochemicznej zrobił koncern multienergetyczny, który zaczął się liczyć w Europie i na świecie - napisał prezes PiS Jarosław Kaczyński (76 l.) wzywając do wzięcia udziału w proteście.

Na słowa polityka zareagował sam Orlen przekonując, że wyjaśnienia wymagają konkretne działania poprzednich władz spółki. - Po uporządkowaniu sytuacji wartość Orlenu urosła od momentu odejścia wspomnianego managera o około 40 miliardów złotych. – poinformowano. Ironicznie apel swojego głównego konkurenta skomentował szef rządu. - Rozkręca się pisowska akcja „Murem za”. Lista się wydłuża. Niedługo zabraknie im cegieł – kpi premier Donald Tusk (68 l.).

CZYTAJ: Szykują zarzuty dla Daniela Obajtka. Kaczyński nawołuje do protestu w jego obronie

Tymczasem Daniel Obajtek wyjaśnia, że zarówno uchylenie immunitetu jak i wezwanie do prokuratury dotyczy rzekomego braku kontroli celów i zakresu wykonywanych usług przez firmę detektywistyczną. - Była zatrudniona w kluczowym dla Orlenu momencie (połączenie Orlenu z Lotosem) i badała ingerencję obcych wpływów w firmie – wyjaśnia eurodeputowany PiS.

Obajtek nie rezygnuje z hot dogów na Orlenie
13 zdjęć
Sedno Sprawy L.KOMORNICKI: UKRAINA BĘDZIE PAŃSTWEM KADŁUBOWYM
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DANIEL OBAJTEK