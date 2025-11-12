Będą zarzuty dla Obajtka? PiS chce go bronić!

Były prezes Orlenu stanie przed prokuraturą, co jest następstwem uchylenia mu immunitetu przez Parlament Europejski.

Śledztwo dotyczy zarzutów wykorzystywania służbowej firmy detektywistycznej do prywatnych celów, czemu Obajtek zaprzecza.

W obronie Daniela Obajtka staje prezes PiS, Jarosław Kaczyński, wzywając do udziału w proteście.

- Najwybitniejszy polski menedżer jest dzisiaj wściekle atakowany za to, że z polskiej firmy petrochemicznej zrobił koncern multienergetyczny, który zaczął się liczyć w Europie i na świecie - napisał prezes PiS Jarosław Kaczyński (76 l.) wzywając do wzięcia udziału w proteście.

Na słowa polityka zareagował sam Orlen przekonując, że wyjaśnienia wymagają konkretne działania poprzednich władz spółki. - Po uporządkowaniu sytuacji wartość Orlenu urosła od momentu odejścia wspomnianego managera o około 40 miliardów złotych. – poinformowano. Ironicznie apel swojego głównego konkurenta skomentował szef rządu. - Rozkręca się pisowska akcja „Murem za”. Lista się wydłuża. Niedługo zabraknie im cegieł – kpi premier Donald Tusk (68 l.).

Tymczasem Daniel Obajtek wyjaśnia, że zarówno uchylenie immunitetu jak i wezwanie do prokuratury dotyczy rzekomego braku kontroli celów i zakresu wykonywanych usług przez firmę detektywistyczną. - Była zatrudniona w kluczowym dla Orlenu momencie (połączenie Orlenu z Lotosem) i badała ingerencję obcych wpływów w firmie – wyjaśnia eurodeputowany PiS.