Beata Szydło w Polsce. Tak zachęca do głosowania na PiS

Beata Szydło w Kielcach

Beata Szydło znów w swoim żywiole. Europosłanka mocno angażuje się w kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. Była premier podkreśliła w Kielcach, że wprowadzony przez PiS program Rodzina 500 plus, stał się filarem polityki społecznej i odmienił życie milionów polskich rodzin. – Ten program pokazał jasno, że dla nas najważniejsza jest rodzina, i że przede wszystkim będziemy się starli o tych, którzy są najsłabsi. Trzeba o tym przypominać, ponieważ czas szybko płynie, a życie wielu ludzi zmieniło się na lepsze. Wielu z nas zapomniało już, kto podniósł wiek emerytalny, a zrobiła to bez mrugnięcia okiem Platforma z PSL, podnieśli wiek emerytalny dla kobiet i dla mężczyzn. My dotrzymujemy słowa, jeżeli się na coś z mieszkańcami umawiamy, to to realizujemy – mówiła.

Beata Szydło podczas swojego wystąpienia odwołała się także do wojny na Ukrainie. – Jesteśmy dziś liderem w Europie, wśród państw, które nawołują do wsparcia Ukrainy. Nasi wschodni sąsiedzi walczą dziś o swoją wolność i swoją suwerenność, ale walczą także o wolność, bezpieczeństwo i pokój w Europie. Dziś w Polsce rządzą ludzie, którzy są świadomi tych zagrożeń, ale jednocześnie świadomi tego, że trzeba myśleć o bezpieczeństwie Polaków, o bezpieczeństwie ojczyzny – podkreśliła.

