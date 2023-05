Beata Szydło prezydentem Polski? Człowiek Dudy zabrał głos

Beata Szydło, choć obecnie jest europosłanką, to wciąż budzi wielką sympatię wśród zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Nic więc dziwnego, że była premier co i rusz pojawia się w sondażach dotyczących wyborów prezydenckich 2025. Poza wielką popularnością wśród wyborców rządzącej partii, Beata Szydło ma też i inne atuty: to ona prowadziła kampanię Andrzeja Dudy w 2015 roku, potem była premierem, więc ma doświadczenie na najwyższym stanowisku. Zdaniem politologa z UKSW profesora Sławomira Sowińskiego kandydatura Beaty Szydło podczas wyborów prezydenckich 2025 była bardzo rozsądna. - Jest popularna wśród wyborców PiS-u. Jest kobietą, a to moim zdaniem też jest atut, no i jest przede wszystkim doświadczonym politykiem szanowanym we własnej partii - analizował w WP. Swój głos na ten temat zabrał również współpracownik Andrzeja Dudy, Paweł Szrot. W Radiu ZET polityk został zapytany o to, czy Beata Szydło to najlepszy kandydat na prezydenta z PiS. - Na pewno dobry i na pewno poważny - odpowiedział Paweł Szrot.

Wybory prezydenckie odbędą się w 2025 roku. Zgodnie z konstytucją, Andrzej Duda nie może startować po raz trzeci.

