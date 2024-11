Barbara Nowacka wspomina rozmowy o katastrofie smoleńskiej z Antonim Macierewiczem. "Smutny spektakl"

Barbara Nowacka została zapytana przez Konrada Piaseckiego, czy miała kiedyś okazję do bardziej szczerej, otwartej rozmowy z Antonim Macierewiczem na temat tego, co on robił przez ostatnich 14 lat. - Miałam kilka rozmów z Antonim Macierewiczem. Dwie, kiedy poszłam czytać też materiały jego podkomisji. To była okazja do rozmów. Nie powiedziałabym, że z jego strony była to rozmowa szczera, prawdziwa i otwarta. Był to smutny spektakl - powiedziała.

- Myślę, że wiele osób, szczególnie na początku, chciało uwierzyć, że może to jest podszyte dobrem. Szczególnie, że obok niego zawsze stoi Jarosław Kaczyński, którego katastrofa też dotknęła. Minęło 14,5 roku. Coraz bardziej, coraz wyraźniej wszyscy, nawet ci bliscy ich otoczenia, widzą, że ta cała historia była oparta na kłamstwie - oceniła.

Zauważyła przy tym, że Zjednoczona Prawica przez osiem lat miała pełnię władzy. - Co zrobili? Zrobili ekshumacje wbrew rodzinom, z których nie wynikało nic, a Macierewicz fałszował i zakłamywał raport, bo nie był po jego myśli. Na to wydano ciężkie pieniądze, w dodatku okłamując bardzo wiele osób - wskazała. Dodała przy tym, że jest bardzo wdzięczna resortowi obrony, wiceministrowi Cezaremu Tomczykowi oraz szefowi MON, wicepremierowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, że "pokazali prawdę o tej skali zakłamania Antoniego Macierewicza, ale i całej reszty PiS-u, która dzisiaj za nim stoi".

Czy zatem Nowacka podpisuje się pod słowami Radosława Sikorskiego, że Macierewicz powinien siedzieć? Minister odpowiedziała, że czeka na debatę, w której "będziemy uchylać immunitet Antoniego Macierewicza". - Uważam, że zasłużył na karę za nadużycia publicznych pieniędzy, za podsycanie konfliktu, za kłamstwa, za fałszowanie raportów - przekonywała. - Patrzyłam, jak wiele osób naprawdę chciało mu uwierzyć. Szczególnie te bliskie ofiarom katastrofy szukały jakiegoś wytłumaczenia. Szukali, że może coś w tym jest. W tym nie było nic. Raporty Macierewicza to była ściema, oszustwo - powiedziała Nowacka.

Wspomniała przy tym, że dostała kiedyś wydruk z raportu komisji. - Poprosiłam go (Macierewicza - red.) o podpisy tych osób, które się pod tym podpisały. Dostałam gorącą kartkę podpisaną wyłącznie przez Antoniego Macierewicza (...) To wszystko było cynicznym, bezczelnym oszustwem - oceniła.

