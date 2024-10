Barbara Nowacka o wyborach prezydenckich: Mamy dwóch bardzo mocnych kandydatów

Dorota Brejza: To była kampania nienawiści oparta na nielegalnych materiałach

- Już wykonaliśmy ruchy w budżecie. Uruchomiłam w ramach ustawy powodziowej nowy program, to świadczenie materialne - pomoc 1000 zł dla każdego ucznia (poszkodowanego w powodzi - przyp.red.). Rola Marcina Kierwińskiego nie będzie bez znaczenia - dodała minister.

- Mamy dwóch bardzo mocnych kandydatów - tak Nowacka w rozmowie z Kamilą Biedrzycką skomentowała z kolei kwestię nadchodzących wyborów prezydenckich. Nawiązała tym samym do ostatniego sondażu dla Wirtualnej Polski, w którym Rafał Trzaskowski ma jedynie niewielką przewagę nad szefem MSZ Radosławem Sikorskim. Nowacka powiedziała, że nazwisko kandydata KO na prezydenta zostanie podane pod koniec tego roku lub na początku przyszłego. Przyznała jednocześnie, że Rafał Trzaskowski ma większe szanse na zmobilizowanie młodego elektoratu.

Ministra mówiła także o nowym przedmiocie szkolnym, czyli edukacji zdrowotnej. - To przedmiot, który będzie realizowany i w szkole podstawowej, i w szkole średniej od 1 września 2025 roku. Od klasy czwartej szkoły podstawowej będzie to obowiązkowy przedmiot, który będzie wliczany do średniej. Nowy przedmiot, zdaniem Barbary Nowackiej, jest jednym ze sposobów kształcenia młodych ludzi w kontekście przeciwdziałania uzależnieniom. Chodzi między innymi o ostatnią reakcję rządu na pojawienie się na sklepowych półkach kolorowych tubek z alkoholem.