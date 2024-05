Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Barbara Brodzińska-Mirowska: KO ma bardziej kapryśny i zniecierpliwiony elektorat

Dr Barbara Brodzińska-Mirowska, która była gościem w programie "Express Biedrzyckiej", komentowała najnowsze wydarzenia z polityki. Ekspertka odniosła się do kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. - Te wybory będą fundamentalne także z punktu widzenia Rosji. Wyborcy zdecydują jaką informację Europa wyśle do Putina - oceniła.