Balcerowicz krytykuje Tuska. O co poszło?

Tak od roku mieszka prezydent Zełenski. Musicie to zobaczyć!

Co dziś robi była premier?

Balcerowicz ostro do Tuska

"Jeżeli Tusk rzeczywiście tak mówi, to jest to nie tylko głupie, ale też szkodliwe" - powiedział w wywiadzie dla Gazety Wyborczej prof. Leszek Balcerowicz odnosząc się do stwierdzania powtarzanego przez Donalda Tuska, że „mieszkanie jest prawem, a nie towarem". "W PRL, gdy mieliśmy teoretycznie bardzo dużo praw, a nie było towarów. Rzeczywisty rozwój sytuacji pokaże, że te zapowiedzi okażą się nierealne i opozycja stanie przed tym problemem jeszcze przed wyborami" - stwierdził Balcerowicz. Jak dodał czeka nas bardzo silne spowolnienie, które spowoduje problemy z finansowaniem wydatków budżetowych.

"I co wtedy będzie mówiła opozycja? Będą popierali rosnące wydatki kosztem zadłużenia? To jest moje pytanie, na które powinien lider PO odpowiedzieć. Jeżeli tak uczynią, to postąpią nieodpowiedzialnie z punktu widzenia nie tylko kraju, ale także własnego interesu." - stwierdził prof. Leszek Balcerowicz.Jak dodał elektorat PO nie jest elektoratem PiS-owskim i "da się mu wytłumaczyć, jakie są koszty popierania polityki gospodarczej PiS".

Sonda Donald Tusk nadaje się na premiera? Tak Nie