Wiedza to potęga, zwłaszcza w obliczu zagrożenia. Ten superporadnik to kompleksowy przewodnik po postępowaniu w sytuacjach kryzysowych, takich jak pożar, powódź czy blackout (brak prądu). Zdobądź umiejętności, które mogą nawet uratować życie. Ten poradnik to Twój niezbędnik przetrwania, który krok po kroku pokaże, jak zachować zimną krew i ochronić siebie oraz bliskich w obliczu kryzysu.

  • Dowiedz się, jak przygotować się na nieprzewidziane zdarzenia, takie jak pożar, powódź, czy też blackout.
  • Poznaj kluczowe zasady postępowania w przypadku ich wystąpienia.
  • Sprawdź, co zrobić, gdy znajdziesz się w sytuacji kryzysowej i jak skutecznie chronić swój dobytek.
  • Zdobądź niezbędną wiedzę, która może uratować życie!

Kryzys może zaskoczyć każdego. Ale dzięki temu poradnikowi, Ty będziesz przygotowany! Dowiedz się, jak zapobiegać, reagować i minimalizować skutki pożaru, powodzi czy blackoutu. Zyskaj spokój ducha i poczucie kontroli w najtrudniejszych sytuacjach. Teksty z Wielkiego Poradnika Bezpieczeństwa znajdziesz również w codziennych wydaniach "Super Expressu" od poniedziałku do soboty (od 22 do 27 września). A Ministerstwo Obrony Narodowej objęło naszą akcję patronatem.

Postępowanie w razie pożaru. Zasady bezpieczeństwa

W przypadku zauważenia ognia lub dymu, niezwłocznie powiadom straż pożarną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Jeśli pożar jest niewielki, spróbuj go ugasić, o ile jest to bezpieczne. Dodatkowo, jeśli sytuacja na to pozwala, zakręć główny zawór gazu i wyłącz główne wyłączniki prądu. Pamiętaj, aby nie otwierać okien ani drzwi, ponieważ ograniczenie dostępu powietrza spowalnia rozprzestrzenianie się ognia. Chroń swoje drogi oddechowe, osłaniając usta i nos, najlepiej mokrym materiałem.

Jeśli w budynku ktoś pozostał, poinformuj o tym służby ratownicze, podając dokładną lokalizację tej osoby. Ważne: nigdy nie gaś wodą urządzeń elektrycznych, palących się olejów ani tłuszczu. W czasie pożaru nigdy nie używaj windy, a korzystaj ze schodów. Ponadto należy zwrócić uwagę na oznaczenia na gaśnicy – do jakich pożarów jest przeznaczona.

Co robić w przypadku powodzi?

W obliczu zagrożenia powodziowego, przygotuj plecak ewakuacyjny i upewnij się, czy sąsiedzi nie potrzebują pomocy. Zabezpiecz swój dom, przygotowując worki z piaskiem i uszczelniając drzwi oraz okna. Przenieś cenne przedmioty i urządzenia elektryczne na wyższe piętra. Wyłącz instalację elektryczną i gazową, a także zabezpiecz włazy i wyloty kanalizacji. Zaparkuj pojazdy w bezpiecznym miejscu, pamiętając, aby nie blokować dróg. Przygotuj również zwierzęta do ewentualnej ewakuacji.

Bądź czujny na alerty pogodowe i wezwania do ewakuacji. W przypadku ogłoszenia ewakuacji, priorytetem jest Twoje bezpieczeństwo – nie ryzykuj pozostania na zalanym terenie w trosce o dobytek, ponieważ teren zostanie zabezpieczony przez odpowiednie służby.

Jeśli ewakuacja nie jest możliwa, wywieś w widocznym miejscu flagę, aby poinformować ratowników o Twoich potrzebach. Biała flaga oznacza potrzebę ewakuacji, czerwona – konieczność udzielenia pomocy medycznej, a niebieska – zapotrzebowanie na żywność i wodę. Flaga może być wykonana z dowolnego materiału, na przykład z ubrań.

Monitoruj informacje o aktualnym stanie wód na stronach internetowych: wody.gov.pl, isok.gov.pl oraz hydro.imgw.pl.

Długotrwały brak prądu. Jak przygotować się na blackout?

Długotrwały brak prądu, spowodowany klęską żywiołową lub innymi przyczynami, może poważnie utrudnić życie, odcinając dostęp do wody, ogrzewania, internetu, telefonu i płatności kartą. Dlatego warto zawczasu przygotować alternatywne źródła: światła (latarki z zapasem baterii), ogrzewania (np. piecyk gazowy lub olejowy, kominek) i łączności (radio na baterie, krótkofalówki, CB radio). Rozważ zakup agregatu prądotwórczego i pamiętaj o naładowaniu powerbanków, włączając w telefonie tryb oszczędzania energii. Przygotuj również zapasy żywności gotowej do spożycia (konserwy, suchary, batony) oraz wody (minimum 3 litry na osobę dziennie). Miej przy sobie zapas gotówki w różnych nominałach.

Podczas przerwy w dostawie prądu oszczędzaj ciepło, gromadząc domowników w jednym pomieszczeniu. Ogranicz otwieranie lodówki i zamrażarki, aby jak najdłużej utrzymać niską temperaturę wewnątrz. Pamiętaj o odłączeniu wszystkich urządzeń elektrycznych od zasilania.

