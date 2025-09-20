Dowiedz się, jak przygotować się na nieprzewidziane zdarzenia, takie jak pożar, powódź, czy też blackout.

Poznaj kluczowe zasady postępowania w przypadku ich wystąpienia.

Sprawdź, co zrobić, gdy znajdziesz się w sytuacji kryzysowej i jak skutecznie chronić swój dobytek.

Zdobądź niezbędną wiedzę, która może uratować życie!

Kryzys może zaskoczyć każdego. Ale dzięki temu poradnikowi, Ty będziesz przygotowany! Dowiedz się, jak zapobiegać, reagować i minimalizować skutki pożaru, powodzi czy blackoutu. Zyskaj spokój ducha i poczucie kontroli w najtrudniejszych sytuacjach. Teksty z Wielkiego Poradnika Bezpieczeństwa znajdziesz również w codziennych wydaniach "Super Expressu" od poniedziałku do soboty (od 22 do 27 września). A Ministerstwo Obrony Narodowej objęło naszą akcję patronatem.

Postępowanie w razie pożaru. Zasady bezpieczeństwa

W przypadku zauważenia ognia lub dymu, niezwłocznie powiadom straż pożarną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Jeśli pożar jest niewielki, spróbuj go ugasić, o ile jest to bezpieczne. Dodatkowo, jeśli sytuacja na to pozwala, zakręć główny zawór gazu i wyłącz główne wyłączniki prądu. Pamiętaj, aby nie otwierać okien ani drzwi, ponieważ ograniczenie dostępu powietrza spowalnia rozprzestrzenianie się ognia. Chroń swoje drogi oddechowe, osłaniając usta i nos, najlepiej mokrym materiałem.

Jeśli w budynku ktoś pozostał, poinformuj o tym służby ratownicze, podając dokładną lokalizację tej osoby. Ważne: nigdy nie gaś wodą urządzeń elektrycznych, palących się olejów ani tłuszczu. W czasie pożaru nigdy nie używaj windy, a korzystaj ze schodów. Ponadto należy zwrócić uwagę na oznaczenia na gaśnicy – do jakich pożarów jest przeznaczona.

Co robić w przypadku powodzi?

W obliczu zagrożenia powodziowego, przygotuj plecak ewakuacyjny i upewnij się, czy sąsiedzi nie potrzebują pomocy. Zabezpiecz swój dom, przygotowując worki z piaskiem i uszczelniając drzwi oraz okna. Przenieś cenne przedmioty i urządzenia elektryczne na wyższe piętra. Wyłącz instalację elektryczną i gazową, a także zabezpiecz włazy i wyloty kanalizacji. Zaparkuj pojazdy w bezpiecznym miejscu, pamiętając, aby nie blokować dróg. Przygotuj również zwierzęta do ewentualnej ewakuacji.

Bądź czujny na alerty pogodowe i wezwania do ewakuacji. W przypadku ogłoszenia ewakuacji, priorytetem jest Twoje bezpieczeństwo – nie ryzykuj pozostania na zalanym terenie w trosce o dobytek, ponieważ teren zostanie zabezpieczony przez odpowiednie służby.

Jeśli ewakuacja nie jest możliwa, wywieś w widocznym miejscu flagę, aby poinformować ratowników o Twoich potrzebach. Biała flaga oznacza potrzebę ewakuacji, czerwona – konieczność udzielenia pomocy medycznej, a niebieska – zapotrzebowanie na żywność i wodę. Flaga może być wykonana z dowolnego materiału, na przykład z ubrań.

Monitoruj informacje o aktualnym stanie wód na stronach internetowych: wody.gov.pl, isok.gov.pl oraz hydro.imgw.pl.

Długotrwały brak prądu. Jak przygotować się na blackout?

Długotrwały brak prądu, spowodowany klęską żywiołową lub innymi przyczynami, może poważnie utrudnić życie, odcinając dostęp do wody, ogrzewania, internetu, telefonu i płatności kartą. Dlatego warto zawczasu przygotować alternatywne źródła: światła (latarki z zapasem baterii), ogrzewania (np. piecyk gazowy lub olejowy, kominek) i łączności (radio na baterie, krótkofalówki, CB radio). Rozważ zakup agregatu prądotwórczego i pamiętaj o naładowaniu powerbanków, włączając w telefonie tryb oszczędzania energii. Przygotuj również zapasy żywności gotowej do spożycia (konserwy, suchary, batony) oraz wody (minimum 3 litry na osobę dziennie). Miej przy sobie zapas gotówki w różnych nominałach.

Podczas przerwy w dostawie prądu oszczędzaj ciepło, gromadząc domowników w jednym pomieszczeniu. Ogranicz otwieranie lodówki i zamrażarki, aby jak najdłużej utrzymać niską temperaturę wewnątrz. Pamiętaj o odłączeniu wszystkich urządzeń elektrycznych od zasilania.

