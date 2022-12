Poprawka Antoniego Macierewicza

Podczas debaty nad projektem reprezentacji klubów wyrażali swoje poparcie. W projekcie podkreślano, że Rosja dopuszcza się aktów terroru na Ukrainie, takich jak zbiorowe egzekucje, przemoc czy tortury kobiet oraz dzieci. Wszystko zmieniło się, gdy ogłoszono poprawkę zgłoszoną przez Antoniego Macierewicza: „Federacja Rosyjska jest bezpośrednio odpowiedzialna za zestrzelenie samolotu malezyjskich linii lotniczych (lot MH17) w lipcu 2014 r., kiedy to zginęło 298 pasażerów i członków załogi, oraz za katastrofę samolotu polskich sił powietrznych (lot 101) w Smoleńsku (Rosja) w kwietniu 2010 r., w której zginęło 96 osób znajdujących się na pokładzie, w tym Prezydent RP Lech Kaczyński, urzędnicy polskiego rządu, wysocy rangą dowódcy wojsk polskiego i NATO oraz członkowie polskiego parlamentu” – głosiła.

Awantura w Sejmie

To od razu wywołało burzę wśród polityków opozycji, a w trakcie głosowania zerwano kworum, nie uzyskując rozstrzygnięcia kwestii Rosji. - Ten rząd kompromituję Polskę! W Senacie nie było problemu, a tu nagle w ostatniej chwili Macierewicz - za zgodą Kaczyńskiego - doprowadził do tego, że uchwała nie została przyjęta! Rząd nie ma nawet większości do kworum. Macierewicz i Kaczyński skompromitowali Polskę. Za to mu się należy order z Kremla – grzmiał polityk KO Borys Budka po zakończeniu posiedzenia. - Nagle odwrócili całą sytuację w Sejmie. Polska to teraz państwo, w którym Sejm nie uznał Rosji za państwo terrorystyczne. Rosja to państwo, które codziennie bombarduje ludzi! Jesteśmy oburzeni! Nie potrafię ocenić zachowania Macierewicza i jedna osoba jest tu winna - Macierewicz. On nacisnął na cały PiS, oni wycofali się zuchwały, którą wczoraj z nami przygotowali – wtórował mu Paweł Kowal z KO. Do sprawy odniósł się także Antoni Macierewicz. - Nie powiem, że jestem wstrząśnięty zachowaniem się tego co naprawdę jest formacją prorosyjską, nie robi to na mnie specjalnego wrażenia – mówił.

Sonda Lubisz Antoniego Macierewicza? Tak Nie Trudno powiedzieć

Macierewicz swoimi pomysłami zablokował w sejmie uchwałę uznającej Federację Rosyjską za państwo wspierające terroryzm.Ktoś ma jeszcze wątpliwości kto to jest?— Marcin Kierwiński (@MKierwinski) December 1, 2022

Macierewicz ze swoim „kłamstwem smoleńskim” w poprawce do uchwały Sejmu o uznaniu Federacji Rosyjskiej za państwo sponsorujące terroryzm po raz kolejny podzielił całą klasę polityczną i skopromitował PiS . To działanie służy Rosji - Macierewicz. Sejm skanduje „ruski agent” pic.twitter.com/u4fCen0gKW— Piotr Borys (@piotr_borys) December 1, 2022

Express Biedrzyckiej - Kazimierz KRUPA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W sejmie kłótnie, a tymczasem portfele Polaków coraz chudsze!

Która grupa straci najwięcej? Posłuchaj, czy do niej należysz!