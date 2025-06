Awantura w PO! Europosłanka starła się z szefem regionu. „Odszczekasz to!”

Ostra krytyka kampanii Trzaskowskiego w lubelskiej PO

Na zorganizowanym w piątek spotkaniu podsumowywano kampanię wyborczą Rafała Trzaskowskiego na Lubelszczyźnie. Według relacji Wirtualnej Polski, w pewnym momencie na posiedzeniu pojawiła się Marta Wcisło. Europosłanka miała stwierdzić, że wynik 10 milionów głosów dla prezydenta stolicy to wielkie poparcie, ale zarzuciła, że w regionie zabrakło strategii kampanii i wyznaczonych celów. Wcisło miała również skrytykować brak refleksji i podsumowania wyników. Z drugiej strony chwaliła się ona zasięgami swoich materiałów na temat Trzaskowskiego w mediach społecznościowych. Jej zarzuty wywołały "frontalny atak" ze strony lokalnych polityków PO, którzy zarzucili jej lansowanie się we wpisach.

– To był lincz. Za to, że zbyt emocjonalnie wypowiada się w mediach, że przykuwa zbyt dużo uwagi. Szef regionu miał do niej zarzuty, że zbyt często pojawia się w mediach. I lokalnych i krajowych – relacjonował jeden z uczestników Rady w rozmowie z portalem.

"Odszczekasz to!" Awantura Wcisło ze Żmijanem w lubelskiej PO

Emocje sięgnęły zenitu, gdy Wcisło zaatakowała szefa regionu, Stanisława Żmijana. - Panie przewodniczący Stanisławie, pana media społecznościowe są martwe, nic tam nie ma, tam jest jeden komentarz, jakiś jeden post - zarzuciła europosłanka. W odpowiedzi Żmijan miał wstać i krzyknąć: "Odszczekasz to!". Miał również stwierdzić, że Wcisło będzie musiała przepraszać publicznie.

Sam Żmijan w rozmowie z WP tłumaczył, że jego profil na Facebooku został zhakowany i przekazał sprawę informatykom. Dodał, że dysponuje już nowym profilem, na którym można zobaczyć jego aktywność. Zapytany o to, czy rzeczywiście kazał Wcisło coś "odszczekać", nie zaprzeczył. – Pani poseł zacytowała czyjś wpis na mój temat, więc powiedziałem, że będzie musiała to odwołać, bo to po prostu jest nieprawda – oświadczył.

